柯文哲：國家最大公約數是中華民國跟台灣 內部要先有共識

2019-02-14 12:05

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲昨拋出用「國家」兩個字就解決問題，並解釋國是「中華民國」，家是「台灣」，柯文哲再度重申，統獨是個假議題，卻是台灣的真問題，目前國家最大公約數是中華民國跟台灣，所以須尋求台灣內部要先有共識，若內部亂成一團，要怎麼去和對岸或是美國談？

柯文哲昨與財訊雙周刊社長謝金河對談，被問到治理中華民國理念，他回答，「國家」兩個字就解決問題，並解釋國是「中華民國」，家是「台灣」。

柯文哲今上午出席江南市場BOT案大樓啟用記者會，他受訪表示，他發現目前國家最大公約數是中華民國跟台灣，所以須尋求台灣內部要先有共識，若內部亂成一團，要怎麼去和對岸或是美國談？

柯文哲重申，統獨是個假議題，卻是台灣的真問題，因為它真的把台灣搞垮；美國不可能讓台灣獨立，也不可能讓中國統一，因為這是美國的底線。

媒體詢問，國家作為柯的兩岸新論述，也許可以對內，但中國不一定會接受？柯強調，若內部沒共識，外部根本沒辦法談，所以應尋求內部共識，才有辦法和中美說明。

至於此論述是否能夠減輕兩岸一家親對自己的衝擊，柯文哲則說，「兩岸一家親是種態度，只是跟中國講清楚，沒有要與你為敵，我也不會故意去搞去中國化、去蔣化，先表達我們是友善的、也願意交流。」

柯文哲解釋，他去荷蘭就發現有的城市特別友善，原來是有台商在那裡，像是捷安特、華碩等大廠，「若沒有台商大廠在那，對方就會對我們應付」，讓他學到國家的經濟實力、國防力量才是根本。

由於最近兩岸議題和經濟議題都會被拿出來做比較，柯文哲則說，韓國瑜的問題應該要去問韓國瑜。

韓國瑜說的兩岸你濃我濃覺得是否適合？柯文哲說，他是外科醫師，較不會注重名詞。

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