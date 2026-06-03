網曬「藍白掉漆」三角錐爆紅！吸51萬人朝聖：文案小天才

網友「三角錐生態觀察日誌」，分享一張漆上藍白的三角錐，因故頂部掉漆，露出原本的橘紅色外觀，配文「藍白掉漆，露出原本的顏色」，吸引51萬人次瀏覽。（授權自@trafficpylons_world社群平台「Threads」）

路邊的三角錐經過風吹、日曬、雨淋難免會出現「掉漆」，日前有位在社群平台「Threads」上專門發各式各樣三角錐的網友「三角錐生態觀察日誌」，分享一張漆上藍白的三角錐，因故頂部掉漆，露出原本的橘紅色外觀，配文「藍白掉漆，露出原本的顏色」，吸引51萬人次瀏覽，破6萬網友按下愛心。

網友「三角錐生態觀察日誌」平時會在路上發所見到的各式各樣的三角錐，這次他發的是由橘紅色三角錐改造，被漆上藍白相間油漆的三角錐，但不知道這個三角錐經歷過什麼事情，頂部「掉漆」嚴重，露出原本的橘紅色錐體，網友「三角錐生態觀察日誌」有感而發寫下「藍白掉漆，露出原本的顏色」。

請繼續往下閱讀...

網友紛紛留言朝聖，「你的文案使這張普通的照片成為傑作」、「我懷疑你在偷說些什麼，但真的沒證據」、「留友看：文案小天才」、「底色是騙不了人的」、「留友看美中台等邊三角形不如藍白紅掉漆三角錐」、「句句不提句句提」、「原來這張照片是寫實主義，失敬」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法