忘關實況直播！柴柴鏡頭前「賣萌Solo」抖內金額輾壓主人

10歲日本柴犬「栗丸」日前意外幫忘記關直播的飼主撐場，結果直播間人氣瞬間飆漲，單場抖內金額甚至輾壓飼主。（圖擷取自@kurimaruuuuubisukeeeee IG、@madaomoshiroi 社群平台「X」，本報合成）

近年無數實況主絞盡腦汁，希望吸引更多觀眾看直播、增加人氣，然而有時一些無心舉動，反而更容易成為出圈焦點。近期日本一名寵物實況主，直播途中暫時離開且忘記關閉鏡頭，結果家中柴柴趁機走到鏡頭前「賣萌」，趣味畫面讓直播間瞬間湧入大量觀眾，抖內打賞金額甚至刷新飼主的歷史紀錄！

據了解，這隻在直播圈爆紅的可愛狗狗，是住在日本、現年10歲的柴犬「栗丸」（クリ丸），家中還有一隻1歲乳牛貓好友「比斯克」（ビスケ），牠們的26歲飼主為了記錄毛小孩日常，特別在IG、X平台（原推特）、TikTok等社群平台專屬帳號，除了分享1狗1貓的可愛又搞怪的照片，也會不時開直播與粉絲、觀眾進行互動。

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近期飼主透過TikTok開直播，期間他為了準備晚餐，暫時離開直播座位。畫面顯示，飼主離開前忘記關閉鏡頭，因此拍到「栗丸」等到飼主離開拍攝器材，大搖大擺地走到鏡頭前趴下，牠期間還疑似覺醒「直播魂」，不僅精準擺出自己最好看的側臉，，還時不時用腳撥弄鍵盤、眼神看向鏡頭，彷彿真的在和線上觀眾互動般。

目睹「栗丸」獨自代班的直播間觀眾，皆被這一幕逗樂，紛紛開始抖內支持牠，讓包含墨鏡在內等禮物特效出現在螢幕上，試圖讓牠戴上去。據悉，「栗丸」一枝獨秀的畫面，不僅讓直播間湧入比以往更多觀眾，期間收到的抖內金額，甚至還直接超過牠陪飼主一起開台直播的平均抖內金額，創下該直播帳號的新歷史紀錄。

事後直播影片被轉發到其他社群，吸引超過600萬人朝聖，不少網友笑說，「家柴萬貫」、「狗狗單飛比較紅」、「柴柴才是真正的老闆！」、「這狗狗天生是直播主！」、「柴：最後還是我一個人撐起這個家」、「飼主在不知情的情況下，狗狗變得如此受歡迎」、「主播該正式退休了，把直播頻道交給流量密碼吧」。

對於愛犬在網上爆紅且收益輾壓自己，飼主在X帳號發文苦笑說「現在又在煩惱，要不要再來一次讓栗丸自己直播了，看來是真的有這個需要呢！」，消息一出，吸引大批粉絲留言直呼非常期待，還敲碗應該讓「栗丸」固定時段開台。

需要あるみたいですねぇ（またするか悩む） https://t.co/skjmnAEHAK — なな丸 クリ丸 いね丸 ぶち丸 はな丸 おしゃ丸 （@nanakuriinemaru） May 18, 2026

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