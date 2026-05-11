離奇車禍現場！加拿大機車撞飛「掛紅綠燈上」 居民：以為在看電影

加拿大素里（Surrey）與三角洲（Delta）市交界一帶近日發生離奇車禍，摩托車高掛在紅綠燈上，吸引路人駐足圍觀。（本報合成，擷取自Delta Firefighters IAFF Local 1763/臉書粉專）

加拿大近日發生一場離奇車禍，在撞擊後竟然騰空飛起，懸掛在繁忙路口的交通號誌桿上，讓目擊者與網友全都看傻了眼。

據加拿大廣播公司（CBC）報導，事故發生在9日下午3時許，在素里（Surrey）與三角洲（Delta）兩市邊界的一處繁忙十字路口。當時騎士沿著史考特路（Scott Road）行駛，撞上正要左轉的汽車後，騎士重摔落地，所幸送醫後無生命危險；機車卻懸掛在數公尺高的紅綠燈桿上。

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這幕罕見場景吸引了大批民眾圍觀駐足，許多人紛紛掏出手機記錄這神乎其技的一刻。附近居民受訪時直呼：「這太瘋狂了，我完全無法理解它怎麼飛上去的，簡直就像電影特效。」救援人員趕抵現場後，除了救治傷者，還得出動機具將這輛「掛高高」的機車給移下來。

NEW: Motorcycle ends up dangling from a traffic signal pole following a crash in Canada near the Surrey-Delta border.



The bike appeared to launch into the air at the light after colliding with the front end of a BMW in an intersection.



According to police, the rider… pic.twitter.com/xalFUvnK68 — Collin Rugg （@CollinRugg） May 10, 2026

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