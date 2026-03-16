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    英男睡醒變《阿凡達》驚動10醫師！結果神翻轉醫護全愣住

    2026/03/16 14:02 即時新聞／綜合報導
    英國男子林奇日前發現自己皮膚呈現藍色（右），像電影《阿凡達》裡的人物一樣。（擷取自X帳號@DHKRULLAH）

    英國男子林奇日前發現自己皮膚呈現藍色（右），像電影《阿凡達》裡的人物一樣。（擷取自X帳號@DHKRULLAH）

    英國一名男子日前因全身皮膚突然變藍色，誤以為罹患罕見疾病而緊急就醫，不料醫護檢查後發現，原因竟是新床單的染料所致。

    《BBC》報導，住在德比郡（Derbyshire）的林奇（Tommy Lynch）日前收到朋友送的一套價值40英鎊（約新台幣1700元）的深藍色床單，他開心地睡了一場長覺後醒來發現，整個人竟像是電影《阿凡達》裡的角色，全身皮膚都變成藍色了。

    林奇的朋友看到後立刻勸他去醫院，林奇說：「急診接待處的人都盯著我看，好像看到鬼一樣」，「他們很快把我帶進去，甚至為我戴上氧氣罩，一直問問題，一度大概有10位醫師圍著我。」

    但當醫護準備抽血，用棉片擦拭林奇的手臂時，結果棉片整個變成藍色，「那一刻大家才反應過來。」現年42歲的林奇說：「我真的尷尬到不行，但他們真的非常好，他們說我讓大家好好笑了一場，急診室平常很少有這種有趣的故事。」

    在確認身體完全沒有問題後，林奇表示，他花好幾天才把皮膚上的染料洗掉，「我洗了一次又一次澡，整整一週才完全消失，連洗澡水都是藍色的。」林奇還開玩笑說：「睡新床單前一定要先洗，除非你想在急診室插隊。」

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