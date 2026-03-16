神回應！收到奧斯卡主持人請求 李奧納多秒作出「全新迷因」

第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，男星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）配合主持人要求，當場做出全新的迷因畫面。（圖擷取自IG）

第98屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，在台灣時間今（16日）稍早於洛杉磯好萊塢杜比劇院登場。頒獎期間，主持人先是展示男星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）在社群網路爆紅的迷因（meme），緊接著請對方當場創作全新迷因，儘管李奧納多對這項要求感到一臉無奈，卻仍配合演出，畫面曝光後，迅速在轟動全網。

綜合外媒報導，本屆奧斯卡金像獎頒獎典禮主持人，再度邀請曾獲艾美獎肯定、身兼主持人、編劇、製作人及喜劇演員的康納歐布萊恩（Conan O’Brien），他從開場獨白起，就輕鬆歡快又充滿活力的幽默方式調侃現場群星，還親自扮成美國懸疑恐怖片《凶器》（Weapons）中的「葛莉蒂絲阿姨」，與孩童一起表演致敬多部入圍作品。

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主持期間，康納向眾人展示3張超人氣網路迷因，全是改編自李奧納多演出的電影作品場景，分別為《大亨小傳》（The Great Gatsby）、《決殺令》（Django Unchained）以及《神鬼交鋒》（Catch Me If You Can）。畫面一出，與超模女友一起坐在觀眾席的李奧納多，臉上頓時露出哭笑不得的表情。

展示完3張迷因後，康納先是打趣李奧納多不虧是「迷因之王」（king of memes），接著當場邀請對方「即時創造一張迷因」。聽到這項突如其來的要求，李奧納多立即朝鏡頭露出一副「當你完全沒答應要做這件事」（TFW YOU DIDN'T AGREE TO THIS）的趣味表情，神回應立即獲得滿堂喝采，直播畫面也在事後被各國網友瘋傳。

Conan O’Brien makes a new Leonardo DiCaprio meme #Oscars pic.twitter.com/OX62X798Mx — Deadline （@DEADLINE） March 15, 2026

連莊奧斯卡金像獎頒獎典禮的康納歐布萊恩（Conan O’Brien），在頒獎期間展示3張全部出自李奧納多演出電影的超人氣網路迷因。（圖擷取自社群平台「X」）

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