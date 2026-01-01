元旦放鬆一下！日本人氣退役賽馬示範「爽躺」懶骨頭爆睡

美國懶骨頭枕頭（Bean Bag）品牌Yogibo，在社群帳號分享應景馬年的2026賀圖。（圖擷取自@yogibojapan 社群平台「X」）

日本今（1日）迎接新年元旦與「丙午馬年」，不少公司行號陸續分享與「馬年」有關的新年賀圖或照片。多次與日本人氣退役賽馬（競走馬）合作的美國懶骨頭枕頭（Bean Bag）品牌Yogibo，也在社群帳號分享應景馬年的2026賀圖，不少網友看到馬兒躺在懶骨頭爆睡的萌樣，忍不住驚呼牠示範了新年最適合進行的活動！

Yogibo日本分公司今日上午，在官方群平台X（原推特）發布新年祝賀，感謝去年消費者對自家品牌的支持，今年公司也會盡全力為大家帶來笑容，同時附上一張印有新年門松與Yogibo合作的日本退休賽馬Admire Japan（アドマイヤジャパン）照片，只見Admire Japan帶著幸福洋溢的笑容，將身體靠在一顆巨大的Yogibo懶骨頭上睡覺。

綜合日媒報導，Yogibo為幫助退休賽馬有更舒適的養老環境，從2021年起與飼養退休賽馬的北海道凡爾賽牧場合作，只要民眾在Yogibo網路商店購物，就會將消費金額5%捐給牧場。促使兩者爆紅的契機是在2022年5月，當時牧場業者岩崎崇文將一顆巨大的Yogibo懶骨頭放到草地上，想看看馬兒的反應，未料竟因此拍下很有趣的畫面。

從岩崎崇文拍攝的影片顯示，曾在2005年贏得G3京成杯冠軍、目前正在凡爾賽牧場養老的Admire Japan，看到他悄悄放在自己身邊的Yogibo懶骨頭，思考不到數秒，就果斷地將毛茸茸的大腦靠在上面後，帶著笑容進入夢鄉。Admire Japan如此人性化享受懶骨頭的慵懶模樣曝光後，火速在社群平台累積超過數百萬次瀏覽，並讓兩者一同爆紅。

Yogibo為此邀請Admire Japan擔任品牌代言馬，簽下1000萬日圓（約新台幣204萬）、約農場12年紅蘿蔔消耗費用的廣告合同，並在之後推出一系列主打「馬兒也會忍不住躺下來享受」的懶骨頭。另外，同樣在凡爾賽牧場養老馬的退休賽馬Ready Aiko（レディアイコ），2023年被業者拍到牠迷上Yogibo懶骨頭的模樣，再度引發話題。

據了解，Ready Aiko是活躍於日本1980年代、曾奪得多場分級賽冠軍的傳奇賽馬「小栗帽」（オグリキャップ）的後代，這匹賽馬雙親比賽成績平凡，牠卻在生涯期間擊敗無數血統與實力強悍的對手，被各界讚譽為「灰毛怪物」（芦毛の怪），並在當時轟動日本全國，帶來的經濟效益與影響力，完全不亞於21世紀棒球好手大谷翔平。

日本退休賽馬Admire Japan在2022年時，被拍到悠哉躺在Yogibo懶骨頭上面睡覺，逗趣萌樣在網上掀起熱烈討論。（圖擷取自@「Yogibo / ヨギボー」YouTube）

傳奇賽馬「小栗帽」的後代Ready Aiko，也非常喜歡Yogibo懶骨頭。（圖擷取自@Versailles_Farm 社群平台「X」）

