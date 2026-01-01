畫面曝光！迎接丙午馬年 日本寺廟祭台出現巨大「火炎馬」

兵庫縣神戶市的佛寺分享，祭台出現1頭威猛高大的「火炎馬」（炎の馬）。（圖擷取自@koikeyounin 社群平台「X」）

迎接2026年，過新曆年的日本，仍保留12生肖等舊習俗，並在今日迎接「丙午馬年」。位於兵庫縣神戶市的佛寺分享，寺方日前舉辦傳統儀式時，祭台出現1頭威猛高大的「火炎馬」（炎の馬），奇蹟畫面引發百萬人次朝聖。

社群平台「X」（前Twitter）名為「小池陽人」的日本網友，平時在兵庫縣神戶市的須磨寺擔任副住持，他在今日凌晨1點多分享一張照片，並透露這是他在須磨寺火祭拍攝到的「奇蹟畫面」，只見寺方人員與參拜民眾圍繞在一座燃燒熊熊烈火的祭台附近，猛烈火勢不僅燃起濃濃灰煙，橘紅色火焰還出現酷似「駿馬」的形狀。

請繼續往下閱讀...

小池陽人提到，照片拍攝日期是去年11月底，認為寺方在新年到來前，拍到象徵「丙午馬年」的「火炎馬」，可說是一種好運降臨的吉兆，並決定在2026年的第一天，將這張照片分享到社群網路上，希望能讓更多人獲得這匹莊嚴又神聖的「火炎馬」祝福。奇景曝光後，湧入超過170多萬人次瀏覽、獲得8萬名網友按讚以及1.8萬次分享。

不少網友們對此嘖嘖稱奇，「真是太神奇了」、「煙霧中還有一個戴著黑帽的騎師」、「它看起來也很像一條龍，顏色很好看」、「這張照片真的非常適合馬年，火炎馬象徵強大的力量」、「火焰浮現威嚴且高貴的外型，也很像傳說中的神獸麒麟」、「這是一張充滿幸運和奇蹟的照片，身為一名屬馬的人，我會把它當作護身符珍藏著」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法