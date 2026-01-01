為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    醬油包有效期限竟「20026年」！ 網笑翻：保存技術太強

    2026/01/01 20:19 即時新聞／綜合報導
    日本網友拿到有效期限寫20026年的醬油。（圖擷取自@baseball_felix社群平台「X」）

    日本網友拿到有效期限寫20026年的醬油。（圖擷取自@baseball_felix社群平台「X」）

    每當換新的一年時，人們常常會把年份寫錯，可這次食品加工廠竟是錯在多加1個0！日本網友到超市買壽司時拿到的醬油包，上面的保存期限竟然是寫「20026」，讓他大嘆拿到了可以保存18000年的醬油。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「Felix」的日本網友分享，他在超市買壽司時所附的醬油包，上面的有效期限寫的是「20026.11.15」，應該是多寫了一個0，才會出現這樣的錯誤。

    網友除了在留言區開玩笑震驚「最近保存技術這麼強了」，也有人持相反意見，認為關於食物的東西應該要經過雙重檢查才能出貨，醬油包的有效期限寫錯這非常誇張，他認為應該整批醬油包召回，太離譜了，實在笑不出來。

