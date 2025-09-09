為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    莎士比亞是Gay？400年肖像畫揭「秘密戀人」 美少年竟是伯爵

    這幅雌雄莫辨的迷你肖像畫（左圖），描繪的是第三代南安普頓伯爵里奧謝思利，學者認為這是伯爵贈予莎士比亞的「愛情信物」。畫作的背面（右圖）則繪有一支巨大的黑色箭矢，圖案與莎士比亞的個人徽章相似，學者推測這是莎翁在伯爵婚後歸還信物時，所留下的心碎標記。（圖取自維基百科公領域）

    2025/09/09 14:45

    〔編譯陳成良／綜合報導〕根據英國《每日郵報》報導，一幅先前不為人知的16世紀迷你肖像畫，近日由藝術史學家揭密，畫中描繪的雌雄莫辨的美少年，據信就是英國大文豪莎士比亞（William Shakespeare）的贊助人、也是其秘密的同性戀人：第三代南安普頓伯爵里奧謝思利（Henry Wriothesley）。

    這幅迷你肖像畫，是由伊莉莎白女王一世最鍾愛的肖像畫家尼可希利亞德（Nicholas Hilliard）於1590年代所繪。華威大學的藝術史學家戈德林博士（Dr. Elizabeth Goldring）指出，迷你肖像畫在當時是極其個人化、私密的圖像，經常被作為「愛情信物」（love tokens）交換。而這幅畫作的時間，恰好與莎士比亞將其兩首情色詩作《維納斯與阿多尼斯》及《魯克麗絲失貞記》獻給南安普頓伯爵的時期重疊。這位金髮的貴族，長期以來被學者們認為就是莎翁多首《十四行詩》中所歌頌的「俊美少年」（Fair Youth）。

    更驚人的證據藏在畫的背面。此畫繪於一張撲克牌上，其背後原始的紅心圖案，竟被一支巨大的黑色箭矢劃過，而此箭矢圖案與莎士比亞的個人徽章驚人地相似。藝術史學家推測，這幅畫原是伯爵贈予莎翁的定情物，但在伯爵於1598年結婚後，莎翁可能心碎地將畫歸還，並在畫背的紅心上，畫上了代表自己的箭矢，作為一個心碎的標記。

    此一發現，為學界長期以來關於莎士比亞為雙性戀的猜測，提供了強而有力的物證，儘管他與妻子安妮·海瑟薇（Anne Hathaway）維持了長達34年的婚姻。牛津大學頂尖莎翁學者貝特爵士（Prof Sir Jonathan Bate）驚嘆道：「要接觸到畫的背面，你必須把它從一個非常昂貴的紀念品盒中撬出來。這感覺像是一個充滿激情的舉動。」

