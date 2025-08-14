為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　蒐奇

    UFO現蹤？英男陪狗狗玩飛盤 意外捕捉藍天閃過「高速白影」

    近日英國一名飼主帶愛犬去散步，意外拍下天空中出現白色不明物體。（圖擷取自@UAPWatchers 社群平台「X」，本報合成），

    2025/08/14 17:36

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國近日傳出有民眾目睹天空出現不明飛行物（UFO），一名飼主帶著愛犬外出散步，期間到一處斜坡草皮跟狗狗玩起接飛盤遊戲，事後他回家檢查與狗狗遊玩的影片，發現鏡頭意外拍下蔚藍的天空中，有一道肉眼難以察覺的「白色不明物體」快速掠過，影片曝光後在網上掀起熱烈討論。

    綜合外媒報導，現年40歲的克里夫頓（Andrew Clifton）受訪透露，他在本月2日攜帶5歲拉布拉多犬達許（Dash），前往英國伍斯特（Worcester）著名自然風景區馬爾文丘陵（Malvern Hills）散步。克里夫頓回憶，當時他還有帶拍攝工具，原本只是想紀錄自己和愛犬悠閒互動的生活點滴，沒想到鏡頭卻意外捕捉到一道神秘身影。

    從影片顯示，克里夫頓將飛盤拋出去後，藍色高空中突然快速閃過一道白色長條管狀不明物體，出現至消失過程不到1秒，如果不把影片放慢播放，很難用肉眼清楚看到。克里夫頓表示，他在當下完全沒有看到這個物體，也沒有聽到任何聲音，直到當晚回家查看才驚覺拍到異物，事後他影片分享至社群平台，吸引於800多萬人次瀏覽。

    網友們對於這個「白色不明物體」真面目感到十分好氣，並湧現出各種推測。一派熱愛UFO、宇宙與外星人的粉絲堅信，是外星科技降臨地球；也一派人覺得，那其實是也生昆蟲、光影，或者透過AI合成等後製科技製作出來的效果。受到質疑的克里夫頓則出面澄清，強調他唯一剪輯的部分「只有把影片放慢」，並未進行任何後製。

    由於事發地點有英格蘭皇家空軍的基地，因此克里夫頓推測，這個不明物體極可能是高科技軍事計畫，不過他也提到，「我個人並不算UFO狂熱者，但是我也不覺得宇宙什麼都沒有。」

