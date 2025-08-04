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    想拍星星卻吃到蝙蝠！她開口不到3秒慘吞6位數帳單

    女子在旅遊時拍攝星空，意外有一隻蝙蝠撞臉進嘴，當場嚇壞。示意圖。（美聯社）

    女子在旅遊時拍攝星空，意外有一隻蝙蝠撞臉進嘴，當場嚇壞。示意圖。（美聯社）

    2025/08/04 16:33

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名33歲女子旅遊拍星空時，一隻蝙蝠突然飛進嘴裡，女子憂心可能感染狂犬病緊急就醫，沒想到她剛失業、保險尚未生效，最後竟收到高達20749美元（約新台幣62萬元）的醫療帳單。

    根據《紐約郵報》報導，這起事件發生在2024年8月，美國麻州女子坎恩（Erica Kahn）前往亞利桑那州的葛蘭峽谷國家遊憩區（Glen Canyon National Recreation Area）旅遊，半夜在戶外拍攝星空時，突然有蝙蝠撞進她臉上，甚至一度卡在她與相機之間，她驚聲尖叫時，蝙蝠的一部分竟進入她口中數秒。

    雖然不確定是否有被咬，但同行的父親是醫師，立刻建議她接受一系列狂犬病預防療程。坎恩連忙上網購買新保險，接著在亞利桑那、麻州與科羅拉多等地展開為期兩週的療程，接受4劑狂犬病疫苗與3劑免疫球蛋白注射。

    然而幾週後她收到說明信件才發現，該保險須等待30天才能生效，療程費用全數需自費，總計高達20749美元（約新台幣62萬元）。她無奈表示，當初為了省下每月650美元（約新台幣1萬9433元）的延續保費，沒想到反而必須支付鉅額帳單。

    目前坎恩已找到新工作並擁有新保險，部分帳單已協商調降，但仍尚欠逾1萬9美元（約新台幣56萬元）。她表示會繼續申訴與協調，但也苦笑表示知道蝙蝠是什麼味道了。

    美國疾管中心（CDC）指出，全美每年通報約4000件動物狂犬病案例，其中逾9成來自臭鼬、浣熊、狐狸與蝙蝠等野生動物，而蝙蝠占比最高，達33%。

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