新種竹節蟲好壯！名列澳洲史上最重昆蟲

澳洲新發現的巨型竹節蟲Acrophylla alta。其出色的偽裝能力使其能完美融入周遭樹葉中，這也是這種巨大的昆蟲能長久未被發現的原因之一。（圖：Ross M Coupland, CC BY-NC 4.0）

2025/08/03 09:41

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲發現了一種新品種的巨型竹節蟲，其巨大的體型引發學界關注。這種學名為Acrophylla alta的竹節蟲，體重可達44公克（約等於一顆雞蛋），若經確認，將取代「巨型穴居蟑螂」（Macropanesthia rhinoceros），成為澳洲已知最重的昆蟲。

科學新聞網站《IFL Science》報導，這項發現來自昆士蘭北部的濕熱帶地區。該區域因海拔差異巨大，培育出澳洲多樣性最高的竹節蟲族群之一。然而，由於這些昆蟲是偽裝大師且多生活在樹冠頂層，因此極難被發現。

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此次發現的線索，最初來自公民科學網站「iNaturalist」上的照片。研究作者科普蘭（Ross Coupland）注意到照片中可能存在未知的巨大物種，便與埃莫特教授（Angus Emmott）一同前往高海拔地區搜索，並最終在樹上發現了這個罕見的巨大物種。

埃莫特教授指出，鑑定竹節蟲的關鍵之一是牠們獨特的卵。他說：「每種竹節蟲的卵都有獨特的風格，表面、質地、形狀各不相同，連卵蓋都非常獨特。」

這隻新發現的物種身長約40公分，最重的個體達44公克。對於其巨大體型的成因，埃莫特推測環境是關鍵。他說：「牠們生活在涼爽潮濕的環境中，龐大的體型可能有助於在較冷的條件下生存。同時，牠們僅限於一小塊高海拔雨林，又生活在樹冠高處，因此很少有人能看到。」

根據詹姆士庫克大學（James Cook University）的說法，該物種的兩個標本現已被收藏於昆士蘭博物館，供科學家研究。埃莫特教授總結道：「要保育任何生態系，我們必先了解那裡有什麼生物，才能思考最好的保育方式。」

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