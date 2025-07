馬斯克也轉發! 日本OL壓倒性KO火辣「美乳女神」 瞬間爆紅原因曝

2025/07/31 22:31

劉晉仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕日本荒木佐保里(Araki Saori,藝名SAO),日前分享自己身穿OL套裝照片,照片竟被網友瘋傳數日,更在今(31日)一躍成為全球社群網路最熱門話題人物,就連知名億萬富豪馬斯克也轉發相關文章。至於讓她爆紅的原因,疑與外國網友發起的網路迷因(meme)投票有關。

據了解,荒木佐保里在網上爆紅前,只是一名平凡的日本上班族OL,雖然她曾是偶像團體前成員,副業是模特兒與演員,然而粉絲人數並不多,社群平台X(前Twitter)帳號追蹤粉絲僅7000人左右。直到本月25日,荒木佐保里如往常一樣在X發文與粉絲互動,並附上一張她穿著灰色上班族套裝、抱著資料夾,並朝著鏡頭抿嘴的可愛照片。

未料該照引發前所未有的迴響,不僅獲得許多各國網友按讚,還被製作成多種網路迷因。外國網友「eigenrobot」更在27日,拿荒木佐保里的照片發起投票活動,而她的對手是美國新世代「美乳女神」、好萊塢性感女星席德妮史威尼(Sydney Sweeney),「eigenrobot」請大家先看2人成為迷因的照片後,再投下喜歡的對象。

這場為期24小時的限時投票,結果以荒木佐保里獲得77.1%的高票,擊敗席德妮史威尼。投選結果出爐後,引起更多網友製作與荒木佐保里有關的網路迷因圖,這股熱潮席捲全世界,就連狗狗幣創始人之一馬庫斯(Billy Markus),也在昨(30日)利用X旗下的AI工具Grok Imagine製作成短影片,並吸引全資持有X的馬斯克轉發。

得知自己贏過著名女星的荒木佐保里,感此非常不可置信,同時感謝所有投票支持自己的各國網友們,也透露這場趣味投票活動,獲得了各國媒體報導。目前與荒木佐保里有關的圖文,瀏覽數合計突破上億人次觀看,一夜爆紅的荒木佐保里也藉此成立YouTube頻道,表示自己未來會在X、IG、YouTube等平台發布更多內容。

Let me introduce myself.????



My name is SAO.

By day, I work as an office lady, and on the side, I’m also active as a model and actress.

Until earlier this year, I was part of an idol group.



Tomorrow, I’m planning to upload a YouTube Shorts video.

Hope you’ll be there for me.… pic.twitter.com/IUuMunadun