馬斯克也轉發! 日本OL壓倒性KO火辣「美乳女神」 瞬間爆紅原因曝

外國網友發起投票，請大家選出比較喜歡的網路迷因女子，結果日本OL荒木佐保里（右）拿下壓倒性高票，贏過好萊塢性感女星席德妮史威尼（左）。（圖擷取自@eigenrobot 社群平台「X」，本報合成）

2025/07/31 22:31

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本荒木佐保里（Araki Saori，藝名SAO），日前分享自己身穿OL套裝照片，照片竟被網友瘋傳數日，更在今（31日）一躍成為全球社群網路最熱門話題人物，就連知名億萬富豪馬斯克也轉發相關文章。至於讓她爆紅的原因，疑與外國網友發起的網路迷因（meme）投票有關。

據了解，荒木佐保里在網上爆紅前，只是一名平凡的日本上班族OL，雖然她曾是偶像團體前成員，副業是模特兒與演員，然而粉絲人數並不多，社群平台X（前Twitter）帳號追蹤粉絲僅7000人左右。直到本月25日，荒木佐保里如往常一樣在X發文與粉絲互動，並附上一張她穿著灰色上班族套裝、抱著資料夾，並朝著鏡頭抿嘴的可愛照片。

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未料該照引發前所未有的迴響，不僅獲得許多各國網友按讚，還被製作成多種網路迷因。外國網友「eigenrobot」更在27日，拿荒木佐保里的照片發起投票活動，而她的對手是美國新世代「美乳女神」、好萊塢性感女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney），「eigenrobot」請大家先看2人成為迷因的照片後，再投下喜歡的對象。

這場為期24小時的限時投票，結果以荒木佐保里獲得77.1%的高票，擊敗席德妮史威尼。投選結果出爐後，引起更多網友製作與荒木佐保里有關的網路迷因圖，這股熱潮席捲全世界，就連狗狗幣創始人之一馬庫斯（Billy Markus），也在昨（30日）利用X旗下的AI工具Grok Imagine製作成短影片，並吸引全資持有X的馬斯克轉發。

得知自己贏過著名女星的荒木佐保里，感此非常不可置信，同時感謝所有投票支持自己的各國網友們，也透露這場趣味投票活動，獲得了各國媒體報導。目前與荒木佐保里有關的圖文，瀏覽數合計突破上億人次觀看，一夜爆紅的荒木佐保里也藉此成立YouTube頻道，表示自己未來會在X、IG、YouTube等平台發布更多內容。

who would win — eigenrobot （@eigenrobot） July 27, 2025

Let me introduce myself.????



My name is SAO.

By day, I work as an office lady, and on the side, I’m also active as a model and actress.

Until earlier this year, I was part of an idol group.



Tomorrow, I’m planning to upload a YouTube Shorts video.

Hope you’ll be there for me.… pic.twitter.com/IUuMunadun — 佐保里（SAO） （@kawausosuki0513） July 28, 2025

that one japanese office lady that's been all over my foryou page recently pic.twitter.com/MNfS7FxWv8 — masoq （@masoq095） July 28, 2025

A Japanese salarywoman has gone viral after being compared to Sydney Sweeney



She uploaded a YouTube video thanking fans for their support pic.twitter.com/FkbnF7gAG3 — Dexerto （@Dexerto） July 29, 2025

Grok Imagine is super fun ???? https://t.co/HEUgySZHoX — Elon Musk （@elonmusk） July 30, 2025

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