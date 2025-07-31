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    馬斯克也轉發！日本OL全球爆紅 「這照片」狂吸逾7600萬點閱

    來自日本的荒木佐保里近日在X發布了自己手拿筆電、雙頰鼓起、面露微笑的照片，短短數天竟累積逾7600萬次觀看。（圖擷自X）

    來自日本的荒木佐保里近日在X發布了自己手拿筆電、雙頰鼓起、面露微笑的照片，短短數天竟累積逾7600萬次觀看。（圖擷自X）

    2025/07/31 10:19

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕本月25日，1名日本女子在社群媒體X發布了自己手拿筆電、雙頰鼓起、面露微笑的照片，短短數天竟累積逾7600萬次觀看。且後台數據顯示，有將近40%的流量都來自美國，引發關注，就連美國億萬富豪、全資持有X的馬斯克（Elon Musk）都忍不住轉發。

    該名女子名為「荒木佐保里」（Araki Saori，藝名SAO），為日本偶像團體Tokyo Girls Bravo前成員，目前則是專職模特兒、演員。

    佐保里25日發出的貼文在短時間如同病毒般擴散，大量美國網友轉發貼文，並附上幽默評論，「日本辦公室女孩霸佔了我的頁面」、「看到她會拐彎撞電線桿」、「誰能想到，營造網路正向氛圍只需要一位普通日本女性的微笑呢」。

    此外，狗狗幣創始人之一馬庫斯（Billy Markus）30日也使用生成式AI工具Grok Imagine，將佐保里爆紅照片製作成短影片，引來馬斯克轉發稱，「Grok Imagine超好玩的」，順勢替自家xAI旗下產品宣傳。

    而在爆紅後，佐保里也創立了自己的YouTube頻道，並上傳第一支Short短影片。她說：「我平時都在辦公室工作，同時也身兼模特兒和演員等。」除了感謝網友的熱烈支持，她也表示未來將在頻道上發布更多內容。

    佐保里近日在全球爆紅。（圖擷自X）

    佐保里近日在全球爆紅。（圖擷自X）

    佐保里近日在全球爆紅。（圖擷自X）

    佐保里近日在全球爆紅。（圖擷自X）

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