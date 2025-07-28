內臟全移位！18吋細腰女 極限塑身追求世界紀錄

住在美國佛羅里達州的33歲女子艾文德諾，為追求理想身形，長期穿著緊身胸衣、斥資100萬英鎊縮小自己的腰圍，目前腰圍約18英吋左右。（圖擷取自@aleiraoficial_sexy IG，本報合成）

2025/07/28 18:09

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕住在美國佛羅里達州的33歲女子艾文德諾（Aleira Avendano），為追求理想身形，長期穿著緊身胸衣、斥資100萬英鎊（約新台幣4056萬元）縮小自己的腰圍，目前腰圍約18英吋左右。艾文德諾表示，她的目前是挑戰金氏世界紀錄保持者、現年88歲的瓊（Cathie Jung），她的腰圍僅有15吋。

綜合外媒報導，出生自委內瑞拉的艾文德諾，目前在美國佛羅里達州擔任瑜珈教練，她受訪時大方透露，自己在過去20年間，每天都穿著束身衣23小時，來維持她極細的腰身。除了腰部塑形，艾文德諾還進行多種整形手術，包括4次隆鼻、7次隆乳與牙齒貼面，金額高達47.1萬英鎊（約新台幣1910萬元）。

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儘管帶來的健康風險眾多，艾文德諾仍堅稱這些做法即便痛苦也非常值得，過去還曾公開宣稱，「所有女性都應該接受整形手術，這才是真正的美麗」，不僅如此，她還非常鼓勵其他人也來嘗試模仿她的身材，並創立個人塑身衣品牌，宣稱其產品靈感來自她的身體改造經歷，還強調會因此改變許多人的生活。

艾文德諾直言，她一點也不懷念自己原本的模樣，更提到每個人對她的身體有不同反應，有些人會讚美她，也有人認為她看起來瘋狂。不過艾文德諾也坦言，自己買衣服很困難，必須特別訂製衣物，因為市面上並沒有適合自己身形的尺寸，「這是一項巨大的投資，從美容、治療到健康食品，全都需要花費大量金錢與心力。」

另外，艾文德諾的這種極端作法，造成她內臟出現「移動」與「重新排列」，引起醫學界高度關注。醫學專家警告，雖然現代束身衣與古代款式相比，對穿戴者來說已算是比較溫和的設計，然而若是長時間穿戴，仍會對身體健康造成嚴重影響，包含肌肉萎縮、姿勢異常、神經損傷、器官移位與壓迫等。

醫學專家解釋，束身衣穿戴後，會對胃、肝臟與腸道等內臟以及肋骨施加壓力，導致發生呼吸困難、消化問題、器官變形、血液循環障礙等問題；緊束姿勢會導致核心肌群失去正常發力，導致肌肉退化與慢性背痛；過度壓迫神經，恐引發麻木、刺痛或更嚴重的神經傷害。民眾穿戴前應諮詢專業意見，避免過度追求美感賠上健康。

報導指出，目前金氏世界紀錄「現存最細腰女子」（Smallest tight-laced waist on a living person），是來自美國的瓊，腰圍紀錄為15吋。另外，金氏世界紀錄「史上最細腰女人」持有者，為已故的英國女子格蘭傑（Ethel Granger），根據歷史紀錄，她生前不斷進行「腰部訓練」，讓她的腰圍僅有13吋，。

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目前金氏世界紀錄「現存最細腰女子」，是來自美國的瓊，腰圍紀錄為15吋。（圖擷取自Guinness World Records官網）

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