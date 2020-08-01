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    堅稱絕沒修圖！23歲網紅擁13.7吋纖腰 她：是遺傳

    緬甸一名女學生蘇娜英（Su Naing）擁有「13.7吋」驚人的纖細腰圍，她因此在社群平台有不少網友追蹤。（擷取自Su Moh Moh Naing臉書）

    緬甸一名女學生蘇娜英（Su Naing）擁有「13.7吋」驚人的纖細腰圍，她因此在社群平台有不少網友追蹤。（擷取自Su Moh Moh Naing臉書）

    2020-08-01 19:52:46

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸一名女學生蘇娜英（Su Naing）擁有「13.7吋」驚人的纖細腰圍，她因此在社群平台有不少網友追蹤。蘇娜英堅稱，他從不修圖，也沒有使用緊身衣或動過手術，會有這麼纖細的身材完全是「靠遺傳」。

    根據《每日郵報》報導，蘇娜英現年23歲，對於有網友批評她使用修圖軟體或者經過後天手術「拿掉肋骨」，她指出，她的飲食習慣與身體狀況都非常健康，大家沒必要擔心她，而她也沒有修圖或動過手術，會有這樣的纖細身材，是因遺傳而致。

    蘇娜英表示，她非常喜歡擺pose拍照展現自己的身材，她並說，很多人都說她這樣很美，而看到大家的稱讚，是令人開心的事。

    蘇娜英希望，有朝一日能打破細腰的金氏世界紀錄，而目前該紀錄保持人為英國女子埃塞爾·格蘭傑（Ethel Granger），她的腰圍只有13吋。不過埃塞爾經歷終生的「腰部訓練」，還常常穿著緊身胸衣雕塑自己的腹部。另外，許多腰部較細的女性都承認，她們為了達到效果，動手術取掉了肋骨。

    報導指出，目前蘇娜英的腰圍真實大小尚未得到驗證，儘管她否認修圖，某些照片還是顯示有編輯過的痕跡。不過，目前她分享的照片貼文中，留言大部分都予以肯定，並讚美她的好身材。

    蘇娜英現年23歲，對於有網友批評她使用修圖軟體或者經過後天手術「拿掉肋骨」，她指出，她的飲食習慣與身體狀況都非常健康，大家沒必要擔心她，而她也沒有修圖或動過手術，會有這樣的纖細身材，是因遺傳而致。（擷取自Su Moh Moh Naing臉書）

    蘇娜英現年23歲，對於有網友批評她使用修圖軟體或者經過後天手術「拿掉肋骨」，她指出，她的飲食習慣與身體狀況都非常健康，大家沒必要擔心她，而她也沒有修圖或動過手術，會有這樣的纖細身材，是因遺傳而致。（擷取自Su Moh Moh Naing臉書）

    蘇娜英表示，她非常喜歡擺pose拍照展現自己的身材，她並說，很多人都說她這樣很美，而看到大家的稱讚，是令人開心的事。（擷取自Su Moh Moh Naing臉書）

    蘇娜英表示，她非常喜歡擺pose拍照展現自己的身材，她並說，很多人都說她這樣很美，而看到大家的稱讚，是令人開心的事。（擷取自Su Moh Moh Naing臉書）

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