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    悚！賣場外驚見「人皮」泰迪熊路人急報警 恐怖外型曝

    美國超市外被放置一隻「人皮泰迪熊」，嚇得民眾急報警。（圖擷取自X）

    美國超市外被放置一隻「人皮泰迪熊」，嚇得民眾急報警。（圖擷取自X）

    2025/07/14 21:39

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕近日，美國加州維克多維爾市（Victorville）的一間超市外被放置一隻看似用人皮製作的泰迪熊娃娃，驚悚模樣讓路過的民眾嚇到直接報警，警方及法醫到場後將娃娃帶回，目前仍在調查確切材質。但賣家日前已出面解釋，是自家以乳膠製成的玩具。

    綜合外媒報導，當地警方13日接獲報案，民眾通報在一家超商外發現人體遺骸，甚至將其做成泰迪熊娃娃。整體呈現皮革質地，但外皮猶如人皮被拉伸後縫製，外表滿是血漬，恐怖模樣嚇壞民眾。對此，警方和法醫前往現場並封鎖周圍，並將泰迪熊帶回檢驗，等待鑑識結果。

    不過，過沒多久就有自稱店家的創作者出面澄清。賣家DarkSeedCreations在臉書發文表示，這隻娃娃是他在手工藝網站「Etsy」上販售的系列作品。他的作品風格怪誕，專賣一些外表詭譎血腥的商品，甚至包含人皮領帶、人皮棒球帽等。官網的商品介紹上，甚至註記了「可作為惡作劇之用」。

    他也說明，那隻泰迪熊是用乳膠製作而成，確實在上周賣給維克多維爾市（Victorville）的一名顧客，但強調自己對於擺放在超商外的事完全不知情，也未參與顧客的惡作劇計畫。

    雖創作者已出面說明，但目前該隻娃娃仍需進一步鑑定，並將結果交由法醫判斷，目前尚未公布檢驗結果。

    人皮娃娃是DarkSeedCreations在Etsy平台上販售的其中一項商品，該賣場的商品風格多以怪誕為主。（圖擷取自Etsy）

    人皮娃娃是DarkSeedCreations在Etsy平台上販售的其中一項商品，該賣場的商品風格多以怪誕為主。（圖擷取自Etsy）

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