月底的黑暗料理？ 他製作「奢侈高麗菜燉肉」成品嚇壞一票人

近期有日本網友分享，自己幸運買到售價便宜的高麗菜，於是決定來製作有些奢侈的「庶民料理」，但當其他網友看到其展示的製作過程與實際成品，反而被嚇得驚呼連連。（圖擷取自@menmonkasyoko 社群平台「X」）

2025/06/22 20:55

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有些人喜歡自己買菜回家製作成料理享用，但並非人人都會按照食譜來烹飪料理，導致製作過程或最終成品，令旁人看了雞皮疙瘩。近期有日本網友分享，自己幸運買到售價便宜的高麗菜，於是決定來製作有些奢侈的「庶民料理」，但當其他網友看到其展示的製作過程與實際成品，反而被嚇得驚呼連連。

社群平台「X」（前Twitter）名為「ショコ」的日本網友在上月18日發文透露，他幸運買到一顆售價僅88日圓（約新台幣18元）的巨大高麗菜，於是決定把它製作一份充滿革命性又豐盛的庶民料理。從貼文顯示，他先是將一整顆高麗菜切成十字型切口，再把肉與奶油塞進切口，接著把它整個拿進電鍋清燉，等到煮熟後，再慢慢切片享用。

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貼文一出，吸引逾700萬人朝聖、12萬人按讚，網友們紛紛驚呼，「吃了會爆炸嗎？」、「吉恩軍用食品」、「簡單粗暴，好用美味」、「這是什麼暗黑料理？」、「也太有『創意』了吧！？」、「哇，真是一場不可思議的廚藝革命！」、「《機動戰士鋼彈》似乎有相似的東西」、「我好像在《妙廚老爹》漫畫裡面看過類似的料理」。

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