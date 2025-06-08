神秘紅鑽終於揭開面紗！專家證實：色澤來自地殼深層壓力

圖為罕見的2.33克拉「濃彩紅鑽」，亦即溫斯頓紅鑽。其純正紅色澤的成因近期透過科學分析首次揭露。（圖：Ronald Winston）

2025/06/08 19:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕一顆重達2.33克拉、被譽為「無價之寶」的艷紅鑽石，近日首次接受科學研究，揭示其地質成因與輾轉流傳的歷史。這顆名為「溫斯頓紅鑽」（Winston Red）的珍品，以其純正艷紅的色澤和稀有程度備受珠寶界矚目。雖然其市場估價約為230萬美元（約新台幣6891萬元），屬於保守估計，但因其獨特顏色與罕見結構，長年被視為收藏界的夢幻逸品，且在紅鑽中屬於極為罕見的大克拉數。

天然紅鑽極為稀有，其中若被分級為「Fancy Red」（艷紅）更是鳳毛麟角。這類鑽石需完全不含棕色、紫色或橘色調，而溫斯頓紅鑽正是目前公開紀錄中極少數達標者之一。2024年初，美國珠寶世家哈利・溫斯頓（Harry Winston）創辦人之子羅納德・溫斯頓（Ronald Winston），將這顆鑽石捐贈給美國史密森自然歷史博物館，作為永久典藏。

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科學網站《IFLScience》報導，儘管紅鑽的地質來源始終不明，此次研究首次對其光學與結晶結構進行詳細分析，並與其他罕見彩鑽進行比較。研究團隊指出，紅鑽之所以呈現艷紅色，並非因含有特殊元素，而是因其晶格結構在地幔中受到極大壓力與扭曲，產生微妙變形，進而改變光線折射方式，形成獨特紅光。

研究發表於美國《寶石與寶石學》（Gems & Gemology）期刊。團隊指出，溫斯頓紅鑽可能源自南美洲，如委內瑞拉或巴西等地，這些地區曾出產過紅鑽。不過，由於相關礦區地質研究稀少，仍無法確認其確切產地。

這顆紅鑽的歷史最早可追溯至1938年，當時由著名珠寶商卡地亞（Jacques Cartier）售予印度那瓦納加爾（Nawanagar）土邦的領主，該鑽當時被稱為「Raj Red」（王室紅鑽）。其後歷經數十年輾轉流傳，1988年由羅納德・溫斯頓之子重新購回，原定於當年哈利・溫斯頓東京沙龍開幕時公開亮相，卻因日本天皇裕仁病重而延後，最終於隔年由好萊塢女星布魯克雪德絲（Brooke Shields）戴在小指上，於周年活動上首次亮相。

雖然許多謎團仍未解開，但隨著這項研究問世，溫斯頓紅鑽不僅再度成為全球矚目焦點，也被認為有望躋身世界最具代表性的艷彩鑽石之一。

溫斯頓紅鑽色澤艷紅極其罕見，目前由美國史密森自然歷史博物館永久典藏。（路透）

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