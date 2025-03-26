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    日本「拉拉」面露慈祥表情 網大讚︰神一般的微笑！

    日本一名飼主分享，家中1歲多的拉布拉多犬，面露「極度慈祥」的神奇表情。（圖擷取自@Mary59Noah33 社群平台「X」）

    日本一名飼主分享，家中1歲多的拉布拉多犬，面露「極度慈祥」的神奇表情。（圖擷取自@Mary59Noah33 社群平台「X」）

    2025/03/26 22:04

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕被暱稱為「拉拉」的拉布拉多犬，因個性溫順又親人、學習各種技能快速，不僅是被廣泛應用於各項領域的工作犬，更成為吸引許多人飼養的人氣家犬。日本一名飼主分享，偶然拍到家中1歲多的拉布拉多犬，竟面露「極度慈祥」的神奇表情，逗趣畫面曝光後，吸引200多萬網友朝聖。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「ナタリー」的日本女網友，與丈夫在家飼養一隻1歲多大的拉布拉多犬「諾亞」（ノア）。原PO在本月18日分享，她在家中看電視期間，注意到原本正在玩玩具的諾亞，突然將頭轉向一邊，接著牠眉頭低垂、嘴角鬆弛，露出一臉溫柔慈祥的罕見神情，讓她驚訝地連忙拿手機拍下。

    照片一出，獲得高達8.9萬人按讚，網友們紛紛笑說，「三角初音」、「神一般的微笑！」、「心力交瘁的表情」、「看起來像演歌歌手」、「可以用來做表情包」、「用姨母笑看主人的狗勾」、「表情太像迪士尼了（笑）」、「我打噴嚏前也會做這個表情」、「當你看到主人（男）終於帶伴侶回家，但對方是男的」。

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