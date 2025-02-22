打破紀錄！英國微型藝術家 創造白血球大小的樂高雕塑

微型藝術家林登日前創造1個與人類白血球大小大致相同的微觀樂高磚積木，成功打破金氏世界紀錄，比之前的紀錄小4倍。（圖擷自「David A Lindon Micro Art」臉書粉專）

2025/02/22 10:46

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國微型藝術家林登（David A. Lindon）日前創造1個與人類白血球大小大致相同的微觀樂高磚積木，成功打破金氏世界紀錄，比之前的紀錄小4倍。

綜合外媒報導，金氏世界紀錄官網近日宣布，英格蘭東南部伯恩茅斯居民林登日前手工創造了1個樂高雕塑尺寸僅達0.02517毫米乘以0.02184毫米，「這個雕塑的大小與人類的白血球尺寸差不多」，相比過去最小手工調速紀錄保持者小約4倍。

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報導提及，連同他同時製作的2個稍大的樂高積木，必須由「明顯的科學公司」（Evident Scientific）的團隊用光學顯微鏡正式測量。

林登向金氏世界工作人員透露，要創造出沒有顯微鏡就無法看見的微小物件，無論在體力上還是精神上都是一項挑戰，「我訓練自己放慢呼吸，在心跳之間工作，因為即使是心跳的脈搏在手指間跳動，也會因此產生太多的動作」，此外，所有創作工作都在晚上進行，就不會受到白天交通隆隆聲震動干擾。

據了解，林登是名工程師，他在去年8月獲得這項微小樂高作品的世界紀錄，然這項成就在本週才被公開。林登從2019年開始從事微型藝術家的工作，因創作微型藝術作品而聞名，其中包括在手錶機械裝置上以微觀方式再現3幅梵谷作品，該作品以9萬英鎊（約新台幣372.7萬元）售出。

林登日前創造1個與人類白血球大小大致相同的微觀樂高磚積木，成功打破金氏世界紀錄，比之前的紀錄小4倍。（圖擷自「@BBCNews」X）

林登因創作微型藝術作品而聞名，其中包括在手錶機械裝置上以微觀方式再現3幅梵谷作品。（圖擷自「David A Lindon Micro Art」臉書粉專）

林登因創作微型藝術作品而聞名，其中包括在手錶機械裝置上以微觀方式再現3幅梵谷作品。（圖擷自「David A Lindon Micro Art」臉書粉專）

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