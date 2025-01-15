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    畫面曝！芝加哥超市冷藏櫃拉出一隻「活跳跳的狼」 顧客看傻

    美國芝加哥西區Aldi超市週一早上通報超市冷藏櫃中藏有活物，當地警方急赴現場使用長柄戳入冷藏櫃，最終用力抓住該隻動物尾巴後往前用力拉出，孰料竟是1隻活生生的郊狼。（圖擷自「@EddieBarstool」X、本報合成）

    美國芝加哥西區Aldi超市週一早上通報超市冷藏櫃中藏有活物，當地警方急赴現場使用長柄戳入冷藏櫃，最終用力抓住該隻動物尾巴後往前用力拉出，孰料竟是1隻活生生的郊狼。（圖擷自「@EddieBarstool」X、本報合成）

    2025/01/15 10:46

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國芝加哥西區奧樂齊超市週一早上通報超市冷藏櫃中藏有活物，當地警方急赴現場使用長柄戳入冷藏櫃，最終用力抓住該隻動物尾巴後往前用力拉出，孰料竟是1隻活生生的郊狼，影像曝光後在社群平台瘋傳並引發網友熱烈討論。

    綜合外媒報導，芝加哥當地警方洪堡公園區奧樂齊（Aldi）超市14日上午9時45分致電求助警方，表明店內疑似有隻活流浪狗或浣熊躲在食物冷藏櫃，擔心危險希望前往協助抓捕，公開影像可見，1名警員拿著工具長柄插入食物冷藏櫃晃動，數秒後看到手伸入冷藏櫃抓住動物尾巴，接著抓緊尾巴用力往後一拉竟出現1隻「灰色郊狼」，郊狼被拉出後一度還想回到冷藏櫃內，一旁顧客當場嚇傻。

    報導提到，芝加哥動物照顧與控制中心聞訊派遣工作人員前往現場，當日下午將這隻郊狼轉移至於弗林特溪野生動物康復中心安置，待確認其身體健康狀況後再野放。

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