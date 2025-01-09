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    慎入！懷孕巨蟒遭路殺 40條幼蛇噴出母體命喪現場

    巴西一條長約5公尺的懷孕巨蟒遭路殺，不僅母蛇當場死亡，其腹部也因劇烈撞擊爆裂，約40條尚未出生的幼蛇從其腹中噴出。（圖擷取自IG/@ederfisherman，本報合成）

    巴西一條長約5公尺的懷孕巨蟒遭路殺，不僅母蛇當場死亡，其腹部也因劇烈撞擊爆裂，約40條尚未出生的幼蛇從其腹中噴出。（圖擷取自IG/@ederfisherman，本報合成）

    2025/01/09 20:48

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西中西部馬托格羅索州（Mato Grosso）近日發生一起令人震驚的路殺事件。一條長約5公尺的懷孕巨蟒橫跨高速公路時遭車輛輾壓，不僅母蛇當場死亡，其腹部也因劇烈撞擊爆裂，約40條尚未出生的幼蛇從其腹中噴出，全部陳屍於路面，場景既震撼又令人不忍。

    綜合外媒報導，據當地網紅漁夫「Eder Fisherman」分享的影片，這起事故發生在馬托格羅索州的MT-388高速公路上。影片中可見，母蟒的屍體橫陳路中，其腹部裂開，幼蛇遺骸散布周圍，全部無生命跡象，畫面極其驚悚。Eder解釋，這段影片是他的朋友於釣魚歸途中拍攝，因罕見且令人震驚，特意傳送給他分享於社群媒體。

    根據現場畫面與蛇體特徵，專家推測這條死亡巨蟒為森蚺（Eunectes murinus），是世界上體型最大的蛇之一，成體可達8公尺長，屬於無毒蛇類，主要棲息於南美洲的熱帶雨林、沼澤及河川。與大部分蛇類的卵生繁殖不同，森蚺屬於卵胎生，雌蛇將卵保留在體內，待幼蛇孵化後直接生下，每胎約有20至40條幼蛇，出生後即可獨立游泳及捕獵。

    報導提到，路殺（Roadkill）指的是動物因車輛碰撞或輾壓而死亡的現象，此現象是人類交通建設與野生動物活動區域重疊的結果。為減少類似事故，許多國家在野生動物出沒的高風險路段設置標誌，甚至建造專門的地下或空中通道。

    影片曝光後，許多網友為這場事故感到惋惜表示，「這麼大一隻怎麼可能沒看到...」、「這場車禍奪走了多少條生命」、「可憐的母親」、「不幸的是，這是路上最常發生的事。」。

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