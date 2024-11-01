後方高能「大象啪啪」！希臘公主同框秒擺性感姿勢網笑翻

希臘公主目睹2隻大象在交配，立刻擺出性感姿勢與牠們合影。（圖擷取自IG/@olympiagreece）

2024/11/01 23:48

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕給大象一點隱私！希臘公主瑪麗亞-奧林匹亞（Maria-Olympia）到泰國度假，驚見2隻大象在交配，立刻擺出性感pose與牠們合影，照片PO網逗樂不少網友。

根據《每日郵報》報導，瑪麗亞於泰國芭達雅享受假期，在Instagram分享一系列照片。她穿著輕便的灰色T恤、牛仔短褲和拖鞋，悠閒與大象共度時光。照片中，她甚至親自為大象洗澡，展現她親近大自然的一面。

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然而，一段影片中，兩隻大象在她背後上演「象激戰」，她立刻擺出性感姿勢與火熱啪啪中的大象合影。照片曝光後，網友紛紛留言說，「這太好笑了！」、「那個背景太讚了」、「目光都集中在大象上」、「你有注意到後面發生了什麼嗎？」。

事實上，28歲的希臘公主瑪麗亞是前希臘王室成員之一，父母分別為帕夫洛斯王子與瑪麗-尚塔爾公主。她雖身處已不再擁有正式王位的希臘王室，但仍擁有王室頭銜，與英國王室保持密切聯繫。出生於美國的她，大部分時光在英國度過，並因其豪華的生活方式和個性魅力，成為國際社交界的風雲人物。

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