人妻自學中醫！拿魚膽治老公眼睛痛 眼角膜竟嚴重灼傷

中國人妻竟拿魚膽治療老公的眼睛。示意圖，非當事人。（彭博）

2024/10/28 23:58

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕身體如有任何不適，請盡快尋求醫療協助。中國一名網友透露，爸爸半夜眼睛突然感到疼痛，點了眼藥水也並沒有好轉，沒想到媽媽竟突發奇想自己當起醫生，拿出魚膽滴進爸爸眼睛，導致眼角膜一半以上嚴重灼傷。貼文曝光，引起網友討論。

中國一名網友在微博分享，日前半夜在睡覺的時候，爸媽突然急急忙忙要去掛急診，後來詢問才得知，原來是爸爸眼睛感到不舒服，而且滴眼藥水當下也沒什麼效果，結果媽媽竟直接拿魚膽滴入爸爸的眼睛裡，導致眼睛問題更加嚴重。

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原PO解釋，因為爸爸當下根本不知道是魚膽，加上又很信任媽媽，結果導致眼角膜5分之4的面積嚴重灼傷，但沒想到媽媽覺得自己沒有錯，更推託是因為沒有稀釋過才造成受傷，連醫生聽完說法後都直接傻眼。最後原PO還說，雖然爸爸現在眼睛無法睜開，但只要在醫院休養一陣子，等眼角膜重新長回就能出院。

貼文曝光，讓許多網友都感到震驚，「自學成才，你把那些學醫8年的醫學生放哪裡」、「以後要是有了孩子千萬要遠離你媽」、「你爸沒離婚真是脾氣好」、「你媽不是學中醫，是學巫醫，中醫沒有這樣的」、「這哪是中醫，這是什麼奇怪偏方」、「還好我媽最多用醋給我爸噴噴頭髮」。

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