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    碰！Bye Bye了......過世爺爺「骨灰」沾煙火射上天

    英國一名爺爺過世後，骨灰被家人黏在煙火上當作紀念。（擷取自@MailOnline/X）

    英國一名爺爺過世後，骨灰被家人黏在煙火上當作紀念。（擷取自@MailOnline/X）

    2024/10/28 13:22

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕為了向過世的親友道別，不少人選擇設計具有特殊意義的儀式。英國有一家人將骨灰黏上煙火，在天空綻放閃耀的光芒，他們覺得這樣可以讓家人「感受到爺爺就在身邊」。

    根據《每日郵報》報導，位於英國漢普郡（Hampshire）的彼得斯菲爾德（Petersfield）小鎮，佩琪·安德森（Paige Anderson）近日與家人在海灘一同紀念去世的爺爺湯姆（Tom）。安德森一家將爺爺的骨灰黏在煙火上點燃升起，紅橘色的火花照亮天空。

    佩琪透露，爺爺生前希望能有一場傳統的維京式（Vikings）葬禮，也就是讓逝者躺在木船上，放在心口的雙手握著劍柄，然後推出大海點燃，由生者看著木船在海上燃燒殆盡，當作送別逝者的最後一程。然而家人無法完全實現這個願望，加上爺爺喜歡煙火，因此選擇透過煙火送他最後一程。

    佩琪表示，家人原本考慮與一家公司合作，但礙於價格過於昂貴，最後決定親自製作，將凡士林塗上煙火的頂端，接著沾上爺爺的骨灰，使煙火升空記念爺爺的一生。雖然不是每個人都能接受這種方式，但對於安德森一家而言是最有意義的道別，這讓家人們感受到爺爺仍陪在身邊。

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