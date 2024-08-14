超配合演出！小白柴乖巧完成飼主各種指令 萌樣逗樂369萬人

近日一名日本女網友開心分享，家中白色小豆柴乖乖聽從她下達的各種指令，不斷配合她來回做出各種花式動作，逗趣畫面曝光後，吸引高達369萬人次瀏覽。（圖擷取自@wasabi_20210306 社群平台「X」，本報合成）

2024/08/14 20:42

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕如何讓家中活潑好動、狡猾頑皮的汪星人，好好專心學習並確實遵守各種指令，是許多飼主的煩惱。近日一名日本女網友開心分享，家中白色小豆柴乖乖聽從她下達的各種指令，不斷配合她來回做出各種花式動作，逗趣畫面曝光後，吸引高達369萬人次瀏覽，眾人也紛紛對飼主的「調教有成」感到羨慕不已。

社群平台「X」（前Twitter）名為「豆柴のわさび君」的日本女網友，飼養一隻3歲大、名叫「哇沙比」（わさび）的白色公豆柴，平時會乖乖聽從飼主指令，學習各種小才藝。就在昨（13）日，原PO分享哇沙比聽到她下達的指令後，乖乖來回做出相對的動作，像是主動把自己的臉往飼主手掌緊緊黏上去、下巴饋在飼主的手指間等。

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原PO笑說，哇沙比除了對使用到鼻子、下巴的指令會感到一些抗拒，其他時候都會非常配合演出。影片曝光後，立即萌翻無數網友，紛紛留言表示，「好可愛！」、「被融化了~」、「NG也超可愛」、「這笑容真可愛」、「狗狗：獎勵勒？零食勒？」、「看來狗狗對主人的愛很滿意」、「哇沙比真的很聰明，能夠正確理解各種指示」。

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