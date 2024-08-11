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美國海灘驚現147年前瓶中信？ 恐改寫世界紀錄

美國紐澤西海灘發現疑似19世紀瓶中信。（圖擷取自Ｘ平台）

美國紐澤西海灘發現疑似19世紀瓶中信。（圖擷取自Ｘ平台）

2024/08/11 09:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕科學網站《IFLScience》9日報導，美國紐澤西州一名女子在海灘上意外發現一個可能改寫世界紀錄的瓶中信，引發歷史學家和考古學家的濃厚興趣。這個發現不僅可能是世界最古老的瓶中信，還為19世紀美國東海岸的海事歷史和社會生活提供了珍貴的一瞥。

據報導，賀卡設計師墨菲（Amy Smyth Murphy）7月3日在紐澤西州科森斯入口州立公園（Corson's Inlet State Park）海灘散步時，被一個藍綠色玻璃瓶吸引。這個瓶子不僅外觀獨特，更可能蘊含著近1個半世紀前的秘密。

瓶子上標有「巴爾兄弟費城」（Barr & Brother Philadelphia）字樣，經查證，該公司的瓶子可追溯至20世紀之交。瓶內的紙條寫著：「海王星號遊艇離開紐澤西州大西洋城76年8月6日」（Yacht Neptune off Atlantic City NJ Aug 6-76），還附有一張W.G.和J.克萊姆（W.G. & J. Klemm）家具用品公司的名片。

墨菲展開了深入調查，查閱《費城詢問報》（The Philadelphia Inquirer）檔案，發現克萊姆兄弟確實在19世紀晚期經營著一家公司。更有趣的是，她還找到了關於「海王星號」遊艇的記載，該船於1874年由大西洋城（Atlantic City）的蓋爾（Samuel Gale）船長建造。

綜合這些線索，墨菲推測瓶中信可能寫於1876年8月6日。若此推測成立，將使其比目前公認的世界最古老瓶中信——2018年在澳洲發現的132年歷史瓶中信——還要早10年。

目前，墨菲已向金氏世界紀錄（Guinness World Records）申請認證。然而，驗證過程可能需要數月時間，專家們還需要進行更多考證工作。

報導指出，這個發現不僅可能改寫世界紀錄，更為研究19世紀美國東海岸的海事活動和社交生活提供了寶貴資料。「海王星號」作為當時頗受歡迎的遊艇，經常搭載乘客出海遊覽，反映了當時社會的休閒娛樂方式。

儘管瓶中信的作者身份仍是個謎，但這個發現無疑為我們打開了一扇通往過去的窗戶。正如墨菲所說：「我真的很喜歡這個謎題，我熱愛研究。」這種對歷史的熱情和探索精神，正是推動我們不斷發現和理解過去的動力。

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