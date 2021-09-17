漂洋過海6000公里！美9歲童撿到「37年前日本瓶中信」

美國9歲男童格雷姆近日撿到37年從日本投放的瓶中信。示意圖，與新聞事件無關。（美聯社）

2021/09/17 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕為了研究洋流，37年前一群日本高中生將750個玻璃瓶放入大海，沒想到其中一個玻璃瓶近日在距離日本約6000公里的夏威夷島上，被一名9歲男童發現，讓當初參與研究計畫的學生相當意外。

根據英媒《衛報》報導，日本千葉縣銚子高中自然科學俱樂部的學生於1984年將這個玻璃瓶放入大海，作為研究洋流計畫的一部分，1984年至1985年總共有750個玻璃瓶投放東京三宅島附近海域。

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上一次發現玻璃瓶是在2002年，於日本西南部鹿兒島縣的喜界島被拾獲，接著是今（2021）年，美國9歲男童格雷姆（Abbie Graham）在「夏威夷天堂公園（Hawaiian Paradise Park）」的岩石海灘再度撿到玻璃瓶，瓶中還有日語、英語和葡萄牙語的聯繫表格，說明這個瓶子是在千葉縣銚子市海岸附近被放入海洋，表格中還提到希望發現者能與校方聯繫。

9月初，格雷姆將聯繫表連同一張「他與姊姊一起吃壽司」的塗鴉，一起寄回銚子高中，讓副校長十分意外，副校長在15日簡報會上說，「我們原先認為在喜界島發現的會是最後一個，我們從未想過會在37年後發現另一個」。

自1985年以來，銚子高中投放的玻璃瓶陸續在沖繩、菲律賓、中國和美國西海岸等17地被發現。54歲的神田真由美是當年參與計劃的其中一員，她說，「我很驚訝，它喚醒了我對高中時代的懷舊回憶，我感謝那些參與的人」。

除此之外，格雷姆也很享受這次經歷，他還告訴媒體，「我想再去尋找另一個」。

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