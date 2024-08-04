奧運擊劍選手「國旗面罩」引熱議 日本網笑︰我們旗幟佔滿全身

日本一名網友分享，他在觀看擊劍項目時，注意到各國選手攜帶的面罩上，顯示選手代表國家的國旗，而他看到日本隊的面罩時，發現國旗竟「佔滿全身」。（圖擷取自@ZanEngineer 社群平台「X」，本報合成）

2024/08/04 16:58

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024巴黎奧運如火如荼進行中，民眾除了欣賞場上選手們的全力表現，一些令人莞爾的逗趣畫面，也時常引發熱議。日本一名網友分享，他近日在觀看擊劍項目時，注意到各國選手攜帶的面罩上，顯示選手代表國家的國旗，而他看到日本隊的面罩時，發現國旗竟「佔滿全身」，趣味畫面也吸引666萬人網友關注。

社群平台「X」（前Twitter）名為「お侍さん」的日本網友，在本月2日晚間分享2張圖片，為奧運擊劍各國選手們攜帶面罩時的模樣。這名網友表示，他發現其他國家的擊劍選手，其面罩的外觀會顯示出各自的國家國旗，唯有日本的國旗因為是以「白底紅圓圈」組合，導致日本選手穿上裝備後，像是以「全身」來顯示自己來自哪一國。

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該文一出，立即掀起熱烈討論，更有高達21萬名網友按讚，「毫無違和感」、「超級戰隊嗎？」、「莫名很有喜感」、「跟日本國旗便當很像」、「很有超級變變變的感覺」、「也蠻像鬼太郎的眼珠老爹」、「韓國的看起來好像百事可樂」、「日本︰你們只有臉，我有全身！！」、「只有巴西有瞪大眼睛，太可怕了」。

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