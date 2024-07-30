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疑似中國夫妻在富士山開打 母爆出「在兒面前愛愛」震撼登山客

近日網上瘋傳一段影片，為一名民眾攀登富士山期間，在山腰上目睹一對疑似夫妻的2人爆發嚴重肢體衝突。（圖擷取自@FQpRgiLK7l5403 社群平台「X」，本報合成）

近日網上瘋傳一段影片，為一名民眾攀登富士山期間，在山腰上目睹一對疑似夫妻的2人爆發嚴重肢體衝突。（圖擷取自@FQpRgiLK7l5403 社群平台「X」，本報合成）

2024/07/30 15:45

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本富士山自7月1日開山後，頻傳登山者做出各種危險的脫序行為，甚至發生多起死傷事件，令當局考慮再將登山禁令增加。近日網上瘋傳一段影片，為一名民眾攀登富士山期間，在山腰上目睹一對疑似夫妻的2人爆發嚴重肢體衝突，雙方講著中國人特有的中文腔調，且對話內容十分勁爆，引起網友熱議論。

社群平台「X」（前Twitter）有名網友分享，一個前往攀登富士山的登山客，偶然拍下的影片。根據畫面顯示，這名登山客攀登到一半，就看到一對夫妻正在半山腰上大吵大鬧，雙方皆是講著中國人特有的中文腔調，疑似為中國籍的夫妻，2人不僅爆發激烈爭吵，甚至直接當場「開打」，讓登山客見狀急忙上前查看。

當這名登山客抵達2人身邊時，便聽到他們說出非常震撼的對話內容，男方氣憤質問女方，「你在兒子面前做愛是不是啊？」，而女方聽聞後，則是理直氣壯火爆回嗆，「在兒子面前做愛怎麼了嗎？不行嗎？」。對此，登山客覺得氣氛非常不對勁，於是以趕路為由，火速離開現場，因此無法得知這2人的後續情況。

影片曝光後，引起網友熱烈討論，並紛紛指出2人登山期間做出這種行為，真的非常危險。另外，富士山自7月開山以來，就傳出許多前往登山的遊客輕忽危險性，導致死傷事件頻傳，甚至還有民眾目擊中國遊客穿著短袖、拉著行李箱去登山，彷彿把富士山當成一般的登山步道在走。

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