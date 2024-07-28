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加拿大24歲辣媽頭被熊咬住...靠頭上1物逃過一劫

凡妮莎遭遇灰熊襲擊後，親友替她公開募款期盼她能早日康復。（擷取自gofundme官網）

凡妮莎遭遇灰熊襲擊後，親友替她公開募款期盼她能早日康復。（擷取自gofundme官網）

2024/07/28 15:40

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大育空地區（Yukon）近日發生一起熊傷人事件，1名女子帶著愛犬外出運動時突遭3頭灰熊包圍，其中1隻甚至對她發起攻擊，幸好頭上的鯊魚夾救她一命。

綜合外媒報導，加拿大育空地區6月30日，24歲女子凡妮莎（Vanessa Chaput）與她的德國牧羊犬妮娜（Nina）沿著海恩斯章克申鎮一條森林小徑慢跑，半路突然出現3、4隻灰熊。

凡妮莎見狀開始慢慢後退，沒想到妮娜為了保護主人，主動追趕3隻灰熊。另外1隻則朝凡妮莎發動攻擊，突然使出爪子抓傷她的後背並用力咬斷她的手臂。想起摯愛的丈夫與2歲愛女，凡妮莎只好裝死躺在地上一動也不動，任憑灰熊繼續攻擊。

凡妮莎回想遇襲經過，「當熊用嘴咬住我的頭時，第一個想法是先保護自己，所以我直接變成胎兒姿勢」。過不久她頭上的塑膠鯊魚夾似乎被咬斷，碎片割傷灰熊的嘴巴，加上遠處傳來妮娜的吠叫聲，徹底分散熊的注意力，讓凡妮莎逮到機會逃跑。

凡妮莎逃出森林走向高速公路報警求助，與狗狗妮娜會合後被送往醫院治療。她的頭部與上臂被縫了30多針，右手臂不幸骨折，全身多處被熊抓傷。經過10天的住院觀察，她終於能回家與丈夫、女兒團聚。

凡妮莎非常慶幸自己與死神擦肩而過，「我非常感激自己還活著，很少有人能在灰熊襲擊中真正存活下來。我希望有一天我的故事能夠拯救某人的生命」。

凡妮莎坦言，「我不會因為發生的事情而責怪熊。我不會責怪我的狗或我自己。這是在錯誤的時間發生在錯誤的地點。同樣，這可能發生在任何人身上」。

事後加拿大當局疏散附近的露營區，並將符合當事者描述的灰熊們進行安樂死，防止更多居民遇害。凡妮莎的親友替她上網募款，目前已累積1845元加幣（約新台幣4.3萬元）。

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