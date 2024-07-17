為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　蒐奇

貓皇認真陪小主人「講悄悄話」 全網融化︰在開搗蛋會議嗎？

日本一名家長分享，她日前看到愛貓跟年幼的兒子，一起背對著她坐在床邊，似乎在偷偷講悄悄話般，畫面十分逗趣。（圖擷取自@ameco_nya 社群平台「X」）

日本一名家長分享，她日前看到愛貓跟年幼的兒子，一起背對著她坐在床邊，似乎在偷偷講悄悄話般，畫面十分逗趣。（圖擷取自@ameco_nya 社群平台「X」）

2024/07/17 22:06

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有些毛孩喜歡親近家中幼兒，時常特別陪伴在小主人身邊。日本一名家長分享，她日前看到愛貓跟年幼的兒子，一起背對著她坐在床邊，似乎在偷偷講悄悄話般，畫面十分逗趣，讓她忍不住拍下後PO到網上，結果意外萌翻54萬名網友，不少人紛紛直呼真的超可愛。

社群平台「X」（前Twitter）名為「あめこ」的日本女網友，與丈夫育有1子，還有2貓1狗從小陪兒子一起長大，而她也時常在網路上，分享兒子與毛孩們的生活點滴。就在15日，她發現橘貓「腔棘魚」（シーラカンス）陪著兒子待在房間裡，且1人1貓似乎在認真討論著什麼事情，有趣畫面也讓她偷偷決定拍下紀念。

照片曝光後，不少網友紛紛笑說，「傳授貓生智慧」、「真，談個咪咪卯卯」、「在說什麼可愛的事呢？」、「真羨慕你們能交流啊！」、「他們要開什麼樣的搗蛋會議嗎？」、「看到一隻貓圖與孩子交流，真是令人心曠神怡」、「和孩子好好相處的背影，真的很可愛、好好看（ΦωΦ）」、「貓OS︰我真的不知道該怎麼跟你解釋...因為老子只是一隻貓」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「累得跟狗一樣」是真的！暑假何時結束 毛小孩厭世表情笑翻網
2022/08/15 17:39

「累得跟狗一樣」是真的！暑假何時結束 毛小孩厭世表情笑翻網
「手手放這邊」 貓咪老師開課 用肉掌教小主人爬樓梯萌翻網友
2023/07/12 22:06

「手手放這邊」 貓咪老師開課 用肉掌教小主人爬樓梯萌翻網友

冠傑深耕高大特區 輕豪宅高CP值吸睛
安靜到以為在寫作業！ 日本家長轉頭一看⋯⋯兒子竟愉悅「吸貓ing」
2023/10/24 23:20

安靜到以為在寫作業！ 日本家長轉頭一看⋯⋯兒子竟愉悅「吸貓ing」
隨手拍下諷刺照？ 網幽默笑︰再吵就收錢
2022/11/23 20:15

隨手拍下諷刺照？ 網幽默笑︰再吵就收錢
突擊檢查兒子寫作業 日本家長抓包「瘋狂吸貓」偷懶
2024/02/28 20:56

突擊檢查兒子寫作業 日本家長抓包「瘋狂吸貓」偷懶
日本家長查看家中監視器 驚見「貓奴從小育成」現場
2024/07/02 23:07

日本家長查看家中監視器 驚見「貓奴從小育成」現場
蒐奇今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播