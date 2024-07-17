貓皇認真陪小主人「講悄悄話」 全網融化︰在開搗蛋會議嗎？

日本一名家長分享，她日前看到愛貓跟年幼的兒子，一起背對著她坐在床邊，似乎在偷偷講悄悄話般，畫面十分逗趣。（圖擷取自@ameco_nya 社群平台「X」）

2024/07/17 22:06

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕有些毛孩喜歡親近家中幼兒，時常特別陪伴在小主人身邊。日本一名家長分享，她日前看到愛貓跟年幼的兒子，一起背對著她坐在床邊，似乎在偷偷講悄悄話般，畫面十分逗趣，讓她忍不住拍下後PO到網上，結果意外萌翻54萬名網友，不少人紛紛直呼真的超可愛。

社群平台「X」（前Twitter）名為「あめこ」的日本女網友，與丈夫育有1子，還有2貓1狗從小陪兒子一起長大，而她也時常在網路上，分享兒子與毛孩們的生活點滴。就在15日，她發現橘貓「腔棘魚」（シーラカンス）陪著兒子待在房間裡，且1人1貓似乎在認真討論著什麼事情，有趣畫面也讓她偷偷決定拍下紀念。

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照片曝光後，不少網友紛紛笑說，「傳授貓生智慧」、「真，談個咪咪卯卯」、「在說什麼可愛的事呢？」、「真羨慕你們能交流啊！」、「他們要開什麼樣的搗蛋會議嗎？」、「看到一隻貓圖與孩子交流，真是令人心曠神怡」、「和孩子好好相處的背影，真的很可愛、好好看（ΦωΦ）」、「貓OS︰我真的不知道該怎麼跟你解釋...因為老子只是一隻貓」。

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