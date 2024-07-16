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日網瘋傳「測試左右腦圖」 他傻眼︰我只看到一隻快掛的鴕鳥

日本社群平台「X」（原推特）近日瘋傳一張木紋圖片，宣稱因為如果是左腦派的人，會看到「一般木頭」；至於右腦派的人，則會看到「2人牽手」。（圖擷取自@paranormal_2ch 社群平台「X」，本報後製）

日本社群平台「X」（原推特）近日瘋傳一張木紋圖片，宣稱因為如果是左腦派的人，會看到「一般木頭」；至於右腦派的人，則會看到「2人牽手」。（圖擷取自@paranormal_2ch 社群平台「X」，本報後製）

2024/07/16 22:39

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本社群平台「X」（原推特）近日瘋傳一張木紋圖片，並宣稱這張圖片可以讓人測試，你是屬於「左腦」還是「右腦」，因為如果是左腦派的人，會看到「一般木頭」；至於右腦派的人，則會看到「2人牽手」。但一名網友表示，他無論怎麼看，都只看一隻「快掛掉的厭世鴕鳥」，結果這個神回答瞬間笑翻2400多萬人！

社群平台「X」名為「パラノーマルちゃんねる」的帳號，在本月11日發文分享這張圖片，邀請大家一起進行左右腦測試，貼文一出，立即吸引不少網友討論、轉發。在眾多網友回答中，有一名叫「ドモンタケシ@ちいきも」的網友在轉發貼文後，有些尷尬地表示，「欸，那像我只看到一臉快要掛掉的鴕鳥，是屬於哪種腦呢？」

這名網友的爆笑回答曝光後，吸引超過2410萬人次瀏覽、30萬人按讚，眾人紛紛笑說，「明明就喜德」、「沒睡醒的鴕鳥+1」、「看到歐派的呢？」、「天才的言語能力」、「是愛睏的鴕鳥眼睛！」、「比較像是吸ㄎㄧㄤ的鴕鳥」、「我第一眼看到2顆蛋蛋OO」、「你們太年輕了，我看到的是 E.T」、「我也只看到鴕鳥，牽手的2個人在哪裡？」。

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