水族館辦「企鵝婚禮」 席開8桌賓客只顧吃！網笑：都有穿燕尾服

中國遼寧的一間水族館舉辦的「企鵝婚禮」。圖為7月4日有一對新人企鵝也在這裡步入了婚姻的殿堂。（圖擷取自微博）

2024/07/15 23:04

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕特別的婚禮！近日，中國遼寧的一間水族館舉辦了一場「企鵝婚禮」，吸引了眾多遊客前來觀賞。婚禮現場，這對企鵝穿著中式傳統婚禮服裝，在眾多企鵝賓客的陪伴下，共同享受了一場豐盛的婚宴，場面充滿趣味。

根據中媒報導，婚禮舉辦在12日，遼寧大連的「聖亞海洋世界」的遊客們有幸見證了這場特殊的婚禮。影片中可見，企鵝「新郎」和「新娘」穿著傳統的紅色中式服裝，並在洞房裡四處張望，顯得既興奮又好奇。婚宴上，海洋館為這對新人和賓客們準備了好幾桌豐盛的海鮮大餐，場面熱鬧非凡。

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海洋館發言人張女士強調，這對企鵝確實是一對真正的夫妻。企鵝一生只會選擇一個伴侶，並且對伴侶忠誠終生。並表示，海洋館會密切關注這對企鵝的新婚生活。「從今年12月到明年1月，我們預計會有大量企鵝寶寶出生。大約3個月後，幼崽會長到與父母相同的大小並達到性成熟，然後在7月至9月的暑假期間，牠們將進入繁殖季節。」

影片曝光後，網友紛紛留言表示，「好可愛的小桌子！」、「所有的企鵝都在吃席，至於誰結婚who care」、「來賓都穿燕尾服，風度翩翩，太懂禮節了！」、「都可以看到兩隻企鵝的婚禮了，我還是單身狗~」。

此外，這並非海洋館第一次幫企鵝辦婚禮，另一對企鵝新人早在7月4日也在此處步入了婚姻的殿堂。

「聖亞海洋世界」幫企鵝舉辦婚禮，還穿著中式傳統婚禮服裝。（圖擷取自微博）

婚宴上，海洋館為這對新人和賓客們準備了好幾桌豐盛的海鮮大餐，場面熱鬧非凡。（圖擷取自微博）

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