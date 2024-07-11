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奈良「空中單軌單車」宣傳影片曝光 網哀號︰懼高症玩不了！

奈良縣山上的生駒山上遊樂園，設置「空中單軌單車」遊樂設施，保證讓遊客在不過分刺激情況下，獲得難忘的美好回憶。（圖擷取自@ikomasanjou 社群平台「X」）

奈良縣山上的生駒山上遊樂園，設置「空中單軌單車」遊樂設施，保證讓遊客在不過分刺激情況下，獲得難忘的美好回憶。（圖擷取自@ikomasanjou 社群平台「X」）

2024/07/11 22:04

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本許多遊樂園，具有讓遊客忍不住放聲尖叫的遊樂設施，位於奈良縣山上的遊樂園，有一項號稱「絕景」的遊樂設施，保證讓遊客在不過分刺激的情況下，獲得難忘的美好回憶，宣傳影片曝光後，一票網友忍不住哀號表示，「有懼高症的人根本玩不了！」。

擁有逾90年歷史的生駒山上遊樂園，坐落於奈良縣海拔642公尺的山頂，由於其位置恰好橫跨奈良縣及大阪縣邊界，因此可以同時眺望大阪平原和奈良盆地，也讓園方準備了一座「空中單軌單車」（サイクルモノレール），讓到訪遊客體驗一邊在空中騎行，一邊觀賞壯闊美景。據悉，該設施在設立後，立即成為園區超人氣遊樂設施。

就在本月7日，生駒山上遊樂園在官方社群平台「X」（原推特）帳號發布一段短片，為園方工作人坐上空中單軌單車後，拍攝實際遊玩時的畫面。從影片中顯示，在晴空萬里的天氣下遊玩該設施，可以與同伴一起在安全情況下，從制高處俯瞰山腳下的全景，而園方則對此笑說，「我們園內沒有『絕叫』設施，但有『絕景』設施。」

影片一出，吸引高達175萬人次瀏覽，網友紛紛表示，「正面感覺很涼爽」、「無與倫比的壯觀景色」、「某種程度上來說很可怕」、「有懼高症的人根本玩不了！」、「對懼高症的人來說也是一種絕叫設施」、「根據乘坐的人的不同，可能會發出尖叫聲」、「它太可怕了，我確信如果我騎它我會尖叫」、「身為一個恐高的人，它就是能讓我尖叫的存在」。

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