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被熱到「生無可戀」！ 日本汪星人躺平畫面笑翻近80萬網友

一名日本飼主的愛犬受不了戶外高溫，選擇以全身躺平的姿勢，躲在家中吹冷氣，但即便有涼爽的冷氣吹拂，牠仍露出一臉被熱到「生無可戀」的模樣。（圖擷取自@The_Mucho_World 社群平台「X」，本報合成）

一名日本飼主的愛犬受不了戶外高溫，選擇以全身躺平的姿勢，躲在家中吹冷氣，但即便有涼爽的冷氣吹拂，牠仍露出一臉被熱到「生無可戀」的模樣。（圖擷取自@The_Mucho_World 社群平台「X」，本報合成）

2024/07/08 22:37

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本近期邁入炎熱夏季，不僅人類被高溫酷暑熱到汗流浹背，有毛茸茸皮毛的寵物，也被熱得喘不過氣。一名日本飼主就分享，他家愛犬受不了戶外高溫，選擇以全身躺平的姿勢，躲在家中室內吹冷氣，但即便有涼爽的冷氣吹拂，牠仍露出一臉被熱到「生無可戀」的模樣，逗趣畫面曝光後笑翻近80萬網友。

社群平台「X」（前Twitter）名為「LOVEYOU」的日本網友，飼養一隻3歲、天生有著長舌頭的米白色北京犬「Mucho」（ムーチョ）。就在本月2日，原PO分享被高溫熱到的Mucho，慵懶躺在家中角落吹冷氣休息，只見Mucho一截粉嫩舌頭、雙眼放空無神且全身癱軟，完美詮釋夏天特有疲勞感的模樣，讓目睹這一幕的原PO忍不住笑出來。

Mucho一副被熱到快溶化的樣貌曝光後，可愛表情逗樂不少網友，更有許多人表示自己被熱得很有共鳴，「熱到不想動」、「我想玩舌頭」、「100%的無力感」、「看到一條小熱狗」、「夏天到了會出現的厭世表情」、「身體已經融化成液態冰淇淋」、「能坐著就不站著，能躺著就不坐著」、「透過狗狗的臉已經能感受到有多熱了」。

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