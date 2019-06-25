〈南部〉防污入海 屏東縣小琉球擬增兩座污水設施

2019-06-25

〔記者陳彥廷／屏東報導〕暑假將至，屏東離島小琉球的生活污水將因大量遊客而暴增，目前島上僅老人會館旁有聚落式污水處理設施，無法負擔全島污水，屏東縣政府已規劃增設杉福、中澳兩座污水處理設施，鄉長陳國在強調，最終目標是島上四個主要聚落都有污水處理設施，讓污水不要直接排入大海。

僅一座污水設施 不夠用

小琉球現污水處理設施以繩狀濾材的接觸曝氣法來處理，利用微生物生長來分解有機質，不必再另外添加藥劑，具有成本低且自然環保的優勢，每天可以處理六三○公噸污水，約可削減廿二公斤懸浮固體及約五十三公斤有機污染物。

將在杉福、中澳設置

目前僅一座設施難負擔全島污水，屏東縣環保局水污染防治科長王奕軒表示，規畫興建的污水處理設施，以居民集中或民宿較多地方的興建，新的兩座建設計劃已送交經濟部審查，完工後每天可處理二千三百噸生活污水，約是五成當地居民加八成遊客的污水量。

琉球鄉長陳國在指出，每年遊客突破百萬人次已是常態，若產生的大量民生污水直接排入海，可能傷及小琉球賴以發展的海洋生態，因此希望擴張既有污水處理設施的高效率，除縣府爭取的杉福、中澳兩座，鄉公所準備再爭取大福的污水處理設施，達到小琉球八個村四個主要聚落各有污水處理設施的目標。

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