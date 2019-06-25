〈台北都會〉台北市社子島居民三度赴市府抗議 要求廢區段徵收

2019-06-25

〔記者楊心慧／台北報導〕「廢除區段徵收，保障基本人權！」由社子島居民組成的社子島自救會，昨天上午第三次到市府大門口抗議，居民在現場舉起白布條、高喊口號，他們不滿開發案忽視當地聲音，痛批柯市府「假開發、真搶地！」此外，文資會昨審議社子島廿處建物是否具文資價值，由於多位居民質疑資訊不夠公開透明，文資會決議下次再審。

居民曾攔車陳情 柯卻不理

社子島自救會成員五日曾到市府、內政部陳情請願，又在十三日赴市府、市議會陳情，甚至於十五日在台北市長柯文哲出席台北海大畢業典禮時，包圍柯的座車，拍打車窗不讓柯駛離現場。但面對居民陳情，柯均置之不理，圍車隔日甚至對外表示，應檢討行程安排不夠嚴謹，並稱社子島是過去不解決的小問題，如今變成大問題。

要求市府傾聽人民聲音、尊重民意

社子島自救會昨第三度前往市府大門抗議，現場有上百名社子島居民，拿著鍋具敲打抗議，高喊「廢除區段徵收，保障基本人權！」社子島居民不滿柯市府不斷漠視民意，對當地訴求進行冷處理，要求市府傾聽人民聲音、尊重民意。

自救會批柯市府「假開發、真搶地！」

自救會發言人李華萍表示，社子島約有三○二公頃土地，公有土地四十七．六三公頃，私有土地高達二五○．九一公頃，以及權屬未定地三．五五公頃，若進行區段徵收，社子島居民拿出全部的私有土地，卻有六十％、一五○公頃的土地會被政府拿走，老百姓只能領回四十％、一○○公頃的土地，市府能獲利高達廿億，根本就是假開發、真搶地！

另社子島建物文資審議倉促 暫緩

政大地政學系教授徐世榮表示，政府將區段徵收制度定位成合作開發，但土地所有人其實是被迫參加，毫無拒絕權利，市府認為開發完成後，農地將變成建地，土地價值將上漲，土地所有權人因此得利，而區段徵收領回面積約為三十％，須捐獻約七十％土地給政府，雖看似合理，卻非常不公平。

此外，台北市文資會昨審議社子島廿處建物是否具文資價值，但文資團體及居民不滿文化局未事先通知會勘、文資普查進度未公開透明，且質疑目前社子島普查僅做完期初報告，為何能進入文資會審議？盼下次再審；由於多位委員也認為，外界關心社子島文資案議題，若倉促決定文資身分恐不妥，最後文資會決議審議暫緩，下次再審。

市府：下週三邀自救會到市府開會

北市府發言人劉奕霆表示，針對社子島開發的內容、居民所提的意見，市府已多次在府內召開會議討論，絕對會以最適當的方式處理。地政局長張治祥回應，市府都有聽到居民反映意見，目前配套方案已大致完成，大部分都將採取居民訴求，本週三下午會正式邀請自救會到市府開會。

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