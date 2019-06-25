〈台北都會〉初夏賞蓮「趣」 雙溪夜賞睡蓮奪目

2019-06-25

〔記者陳心瑜、林欣漢／綜合報導〕夏季賞荷季，新北市金山、三芝、雙溪、淡水等地的荷花陸續盛開，新北市政府綠美化環境景觀處將於六月廿九日以及七月六日在雙溪舉辦「新北稼日蒔光—雙溪荷所在」，有花劇場、夜賞睡蓮、大地遊戲與農夫市集等，不僅能欣賞專業舞者穿梭在荷田表演，還可在晚上體驗不同於白天的賞花風情。

6月29、7月6日有花劇場、大地遊戲

新北市景觀處表示，雙溪區種有七．五公頃的荷花及睡蓮，有大賀蓮、牡丹蓮、霸王蓮、子母蓮、觀音蓮等品種；上林里荷花田位於台二丙線，是採無化學肥料方式栽植，夏天除了有綠葉粉紅荷花可賞，荷花田四周更有綿延山景與大片農田。

雙溪公所表示，今年結合市府與地方里長推出特色餐點荷花便當，二十九日開賣，菜色以在地有機蔬菜及荷花為主，建立「吃當地、吃當季」的健康低碳觀念，同時也跟餐廳業者合作，行銷在地無毒蔬菜。

金山、三芝、新店、淡水也陸續盛開

景觀處也整理全市賞荷花景點，包括鄰近市區的三重區疏洪荷花公園、三峽區三樹路荷花池、新店區車子路荷花池，還有金山區清水農地、三芝區山豬堀荷花田、雙溪區上林里荷花田、淡水區屯山里、汐止區鄉長里大埤荷花池等地。

景觀處表示，金山區清水農地與三芝區山豬堀荷花田所種植的牡丹蓮是泰國品種，花朵碩大狀似牡丹，花瓣多片且全天開花，顏色有純白、粉紅和白底紅邊等多種，即將盛開。更多花訊及活動訊息，可至「賞花快報」臉書粉絲團查詢。

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