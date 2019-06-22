〈南部〉新營民治中心設綠屋頂 降溫逾6度C

2019-06-22

〔記者楊金城／新營報導〕天熱爆表，用電上升，市府秘書處在新營民治市政中心行政大樓頂樓建置約四十六坪的綠屋頂，達到節能降溫效益明顯，這座「空中花園」並成了市府員工紓壓休憩的好地方。代理處長劉啟崇說，綠屋頂將推廣到其他公務機構。

減少空調用電量6%以上

市府環保局實地監測綠屋頂，測得有綠化的樓地板相較於無綠化的區域至少降低溫度攝氏六到八度，減少熱傳遞高達七十一．八％。在炎熱的白天，綠屋頂具有隔熱，到了低溫的夜間則有保溫的效果，且減少室內空調用電量達六％以上的節電功效。

4位替代役男進行設計

秘書處請來擁有園藝、景觀設計、土木工程與視覺藝術專才的四位社造替代役男詹凱竣、劉堉丞、江晉霆及林茂祥，進行綠屋頂的景觀設計、植栽選定、鋪設種植及維護，人盡其才，節省市府公帑。

民治市政中心行政大樓第一期綠屋頂五十四平方公尺，第二期綠屋頂建置九十九平方公尺，合計約四十六坪，第一期種植草皮及朱槿、龍舌蘭等植物，第二期綠屋頂更採日式庭園風格，設計石板步道、綠草地及庭園小景。庭園內種植雞蛋花、矮仙丹、小蚌蘭、萬年草、虎尾蘭等易維護植栽，並以竹牆串聯一、二期景觀。

成市府員工散心的地方

綠意盎然的綠屋頂，除達節能外，這座空中花園更成了市府員工散心、轉換思考、舒緩壓力的地方，看著藍天、在庭園閒坐，改善了辦公情緒，有助提升行政效率。

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