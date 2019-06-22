〈北部〉藍鵲輪首航 花蓮到蘇澳70分鐘

2019-06-22

〔記者王峻祺／花蓮報導〕交通部航港局今年針對蘇澳—花蓮海上藍色公路祭出補助優惠，鼓勵民眾搭乘，目前除有「麗娜輪」行駛週六、週日的航班外，由百麗航運引進的高速客輪「藍鵲輪」也預計於九月啟航，昨舉辦花蓮首航儀式，二地航行時間僅七十分鐘，未來還將與旅行社合作「一條龍」遊程，民眾可自台北車站搭車後直達蘇澳，再轉搭客輪至花蓮。

藍色公路新選擇 預計9月啟航

百麗航運今年與台開集團風獅旅行社合資引進澳洲大型高速客輪「雲豹」與「藍鵲」，雲豹輪已於今年三月投入布袋往返馬公航線經營，藍鵲輪則預計九月投入蘇澳往返花蓮航線；藍鵲輪花蓮首航儀式昨天舉辦，航港局長郭添貴、立委蕭美琴、花蓮縣長徐榛蔚、宜蘭縣副縣長林建榮等人受邀出席。

澳洲船廠建造 世界上最快客輪

百麗航運「藍鵲輪」由澳洲船廠Austal建造，總噸位八百九十九噸，能搭載五百五十二名乘客，是現今世界上最快客輪，巡航船速最高可達卅九點二節，約時速七十公里，船長四十九點九米、船寬十三點三米，蘇澳到花蓮航行時間只要七十分鐘；目前航班時間及票價未定。

航班及票價未定 未來「一條龍」遊程

郭添貴說，航港局今年針對藍色公路，推出「蘇花寒暑假藍色公路試辦補助計畫」，補助船舶運送業者寒暑假航次油料及行銷推廣費用，讓申請補助業者，提供優惠方案吸引學生、背包客及家庭親子旅遊客群選擇蘇花藍色公路。

往返蘇花的藍色公路目前僅「麗娜輪」往返蘇花二地，航港局暫定補助船票，寒暑期間可享一般票八五折、學生票八折，另結合住宿、觀光多元套裝優惠，盼能培養藍色公路客源，促進宜花東觀光產業。

現「麗娜輪」一週兩班 單趟105分鐘

「麗娜輪」可載運七百七十四名旅客，蘇澳—花蓮航行時間一小時四十五分，單程票價七百元，汽車亦可上船，一輛汽車的載運費一千五百元，但因輪船受限天候因素停航機率高，且須開船前九十分鐘辦理報到等手續，導致後期搭載率不高，目前一週二班次，平均約五成。

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