〈中部〉《彰化》新增8非營利幼兒園 彰化縣老字號民生國小也入列

2019-06-21

〔記者劉曉欣／彰化報導〕為解決年輕世代不婚、不生、不養的問題，彰化縣將新增八家非營利幼兒園，其中包括老字號的彰化市名校民生國小招收六十人，從今年八月一日起，全縣十二家非營利幼兒園，將招收八百六十四名學生。

彰化縣原有四家非營利幼兒園，分別是彰化市平和、秀水育民、大村大西、埔心梧鳳，由於非營利幼兒園都是設在國小校園裡頭， 每位幼生每月繳費不超過三千五百元，第三名以上子女每生每月不超過二千五百元，最重要的是非營利幼兒園沒有寒暑假，比起國小附幼有寒暑假，更受上班族家庭歡迎。

8月起 全縣招收總人數864人

縣府表示，今年新增八家非營利幼兒園，預計八月一日起開辦，新增部分都是利用國小校舍，分別為彰市民生、彰市南興、彰市石牌、和美大榮、鹿港草港、永靖福德、北斗萬來、埤頭埤頭國小，除了北斗萬來招收九十人，彰市石牌招收六十八人，其餘都是招收六十人。

縣長王惠美指出，原有非營利幼兒園可招收三百四十六人，加上新增可招收五百一十八人，因此，今年八月開始，全縣非 營利幼兒園招收總人數達八百六十四人。

少子化搶招生 名校也爭設

非營利幼兒園由縣府無償提供校園土地、建物、設備，委託非營利法人經營，由於國小也面臨少子化的衝擊，許多傳統名校也出現閒置教室，競相爭取設立非營利幼兒園，以利招生，以這次新增非營利幼兒園名單當中，就可以看到彰市民生、北斗萬來傳統名校，就是希望增加學校的招生競爭力。

擴大補助 讀私幼等可獲育兒津貼

縣府也表示，除了增設非營利幼兒園，擴大育兒津貼也將無縫接軌推出，針對二歲到四歲幼兒在家照顧，或是就讀一般私立幼兒園，家庭綜合所得稅率未達二十%，同時父母皆未請領該名幼兒之育嬰留職停薪津貼者，每月每名幼兒都可以獲得補助二千五百元育兒津貼，第三名以上子女，每人每月再加發一千元，家如有幼兒符合請領資格，家長應向幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所提出申請。

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