〈南部〉仁德台糖購物中心易手 17日停業

2019-06-15

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕曾是台一線仁德路段重要地標的台糖嘉年華購物中心（Sugar Mall），營運了十五年半之後即將停業，走入歷史，這次的週休假日之後，會暫時關閉，由家樂福量販接手進行改裝，希望趕在今年底重新開幕。

家樂福接手進行改裝 趕年底開幕

位在仁德區的嘉年華購物中心，於二○○三年十月風光開幕，初期規劃有主題餐廳、家居用品與流行服飾，以及歡樂親子堡等，加上地下一樓的台糖量販與美食街等，當時人潮湧入，相當熱鬧。

嘉年華購物中心距離奇美博物館、十鼓文創園區等知名景點不遠，營運以來，曾被寄予厚望能帶動地方發展。

其實購物中心為了活絡買氣，也曾費盡心思地招攬具號召力的業者進駐，包含國外品牌的家電旗艦店，以及知名連鎖餐廳；後來二樓還轉型為熱門展覽、特賣會等空間，仍因營運不佳，即將停業。

850名員工爭離職權益 市府再調處

也因為台糖量販事業結束營運，逾八百五十名員工爭取離職權益，在市政府斡旋下，已勞資進行了三次強制協商，仍有訴求未達共識，必須再調處。

家樂福則表示，十六日之後，購物中心會先暫時停業，進行改裝，為「新仁店」，希望趕在今年底重新開幕。

除了量販店之外，原購物中心的空間，家樂福也正全力招商，要打造全新的園地，希望能協助帶動區域發展。

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