〈南部〉流浪動物之家地點 潘孟安：大家都反對就重新思考

2019-06-13

〔記者李立法、葉永騫／屏東報導〕縣議員尤慶賀昨質詢抨擊縣府計劃在具有歷史意義的麟洛二戰俘虜營興建流浪動物之家，就像人的上半身穿唐裝下半身卻穿迷你裙一樣，簡直不能看，並引起全鄉反彈，若縣府一意孤行，他將率眾抗議，縣長潘孟安表示，如果大家都反對，會重新思考設置地點。

將設在二戰俘虜營 麟洛鄉民反彈

尤慶賀指出，縣府要設置流浪動物之家解決流浪貓狗問題立意良善，但地點不對，麟洛二戰俘虜營留有紀念碑，有警世作用，也具有教育意義，告誡後人戰爭的可怕，縣府竟選在這種地方收容貓狗，實在離譜，況且周邊有住家，還有單車道、濕地公園，狗吠聲會讓當地不得安寧。

議員：若縣府一意孤行 將率眾抗議

尤慶賀說，麟洛鄉反對在俘虜營設置流浪動物之家連署人數越來越多，若縣府還是一意孤行，「反對縣長潘孟安」將成為全鄉運動，他也會帶頭抗爭，希望縣府儘早改弦易轍。

潘孟安表示，縣府會保留麟洛戰俘營的歷史文物，並設置文史館，發揮教育功能，與設置流浪動物之家並不衝突，雖然有人反對，但也有贊成的聲音，先前舉辦的說明會不歡而散，縣府連說明的機會也沒有，目前還在努力溝通中，他會親自向麟洛鄉長、鄉代主席等地方意見領袖說明，如果大家還是反對，縣府會重新思考設置地點。

鄉長：戰俘營可結合附近觀光景點

麟洛鄉長鍾慶平昨表示，戰俘營是麟洛文化歷史資產，若結合附近的客家文化園區、濕地公園可發展為觀光遊憩景點，不應該把戰俘營變成動物收容所，多數鄉民都反對，動物收容所應選擇在離市區較遠的地方。

鄉民代表會主席謝禮治指出，戰俘營變動物收容所引起全鄉反對，因此鄉代會已決議反對該計畫，請縣府重新考量。

戰俘營所在地新田村長楊文政說，貓狗的排泄就算經過處理，排放後仍會污染環境，村民才會強烈反對，請縣府另覓適當地點。

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