〈台北都會〉勞動部職訓 新北銀髮族再造事業第二春

2019-06-10

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市六十五歲以上的人口數已近五十六萬人，人數之多，大約是苗栗縣的全縣人口數，高齡化時代，六十五歲退休還太早，勞動部銀髮人才資源中心開辦許多免費課程，提供中高齡民眾學習技能，再造職涯的第二春，讓銀髮族樂齡學習，再創人生高峰，詳情到銀髮資源網查詢，電洽7730-8878。

導遊培訓後面試 錄取率近半

銀髮人才資源中心主任余璦君指出，以日前開設的「不老導遊再造班」為例，根據旅遊業統計，銀髮消費人口占整體旅遊人口逾廿％，許多業者看好銀髮族的旅遊商機，中心因此培訓銀髮導遊，提供熱愛旅遊、喜歡交友的中高齡民眾參加，報名非常熱烈，課程結束後並安排廠商面試，錄取率高達四十七．六二％，協助銀髮導遊順利就業。

她說，高齡化社會，中高齡民眾重新就業的比例逐漸增加，許多廠商也善用銀髮人才的優勢，為企業增加競爭力，尤其是經營銀髮相關的產業，需要中高齡民眾豐富的人生經驗和閱歷來加持。

租車業者重視中高齡員工

余璦君指出，銀髮人才資源中心成立五年來，先改變業界對中高齡人才的刻板印象，化解廠商的疑慮，再細緻地發掘中高齡人才的專長，貼近廠商的需求，提高就業穩定度，業界對中高齡民眾的需求正持續成長，例如成立四十多年的e-go台灣租車旅遊集團，就視資深員工為重要資產，運用ｅ化及ＡＩ創造友善銀髮職場，公司內勤員工有三分之一的年齡在四十五歲以上，外勤司機約一半比率是五十歲以上，在消耗體力的交通運輸業中，年齡偏高。

穩重、經驗、閱歷是優勢

e-go租車協理徐范熙敏表示，中高齡員工的就業能力並不輸給年輕人，公司以前有一位七十歲的客服員，每月掌握訂單的金額有數百萬元，打字速度也不輸給年輕人，員工的學習程度、績效和工作品質才重要，年齡不是考慮的重點。

徐范熙敏說，租車旅遊的行業特性，駕駛員必須開車經驗豐富、個性穩重小心，還要有些人生閱歷，懂得和客戶熱情分享，這些在銀髮員工的身上顯現無遺，有利於開發銀髮旅遊相關產品。

銀髮人才資源中心將於六月十一日辦理「物業管理培訓班」、七月十二日有「門市人員培訓班」，八月十六日有「餐飲服務職人培訓班」，符合資格者免費報名。

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