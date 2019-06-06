〈中部〉雲林農業缺工 400「農耕士」注活水

2019-06-06

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林農業缺工超過萬人，縣府委託各農會成立農業耕新團、人力活化團，截至目前，已有九個耕新團、十三個人力活化團，總計四百多名農耕士從事農務性工作，可望舒緩雲林季節性農業缺工問題。

農村人口外流、人口老化，農業缺工嚴重，雲林縣府調查全縣農業缺工超過萬人，為解決農業缺工，農委會推出「農業季節性缺工2.0措施」，雲林縣府、雲林縣農會積極鼓勵各農會成立農業耕新團、人力活化團，農耕團的農耕士由農會投保勞健保，人力活化團農耕士則為在地農民。

時薪150元 補助交通費意外險

薪資都採時薪，每小時一百五十元，耕新團每人每小時有五十元工作獎勵金、人力活化團廿五元，每日補助交通費一百元及意外險，工作天數廿二天以上，月薪可領三萬元左右，需專業技術或重體力的可領超過四萬元。

縣府農業處表示，縣內九個農會成立耕新團，分別為二崙、土庫、大埤、元長、北港、台西、林內、虎尾及莿桐；十三個人力活化團有崙背、西螺、斗六、古坑、斗南、口湖、水林、褒忠、麥寮、東勢、四湖、台西及林內，總計有四百多名農耕士，年齡層廿歲至八十歲，以五十至七十歲最多，也有不少新住民。

農會招募 依農場主需求派工

農耕士由各農會自行招募，再依各農場主登記需求派工，工作時間由農場主與農耕士協調，夏天天氣炎熱，有人清晨四、五點上工，上午八、九點收工，下午可能是三、四點上工至晚上七、八點，一天以八小時為限。

農業處指出，農務工作項目多，各農會針對需求辦理田間專業訓練課程，雖還無法完全解決農業缺工，但對紓緩缺工有幫助，第一年改善缺工十％，去年第二年達四十％，今年應可更高。

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