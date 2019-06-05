〈中部〉14年未刨鋪 高鐵特定區聯外道前瞻金援整修

2019-06-05

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣道路老舊，連高鐵嘉義站聯外道路都已十四年未修繕，縣府今年獲得前瞻基礎建設「提升道路品質計畫」經費補助，全縣十八鄉鎮市道路、通學步道、人行步道等共卅一案，將以四億四千八百四十六萬五千元整修，提升道路品質。

挹注4.5億 嘉縣18鄉鎮市爛路拉皮

嘉縣府上述計畫獲中央補助三億九千○一十六萬五千元，加上縣府編列配合款五千八百卅萬元，昨向縣議會定期會提送墊付案，俟審議通過後執行。

縣府建設處長林聰利說，縣境有不少道路狀況不佳，如高鐵特定區主要聯外道路，十四年前完工後就未刨鋪，路面老舊，破損嚴重，該處提計畫以一千三百一十二萬九千元，整修保鐵十二路及高鐵大道；在高鐵站旁排班的王姓計程車司機說，若經費充裕，建議停等公車及載客的保鐵五路也要整修。

嘉縣山區如番路鄉縣道一五九甲線，梅山鄉瑞里、梅北與梅東，阿里山鄉樂野、山美，竹崎鄉塘興、桃源，大埔鄉馬頭山、永樂，中埔鄉中埔、興化廓等村里道路修建，六腳鄉溪蒜聯絡道、布袋鎮東港社區、朴子市南竹社區、東石鄉港口至溪下聯絡道都將改善，民雄、溪口、大林、新港、太保、水上、鹿草、義竹也各有道路改善計畫。

此外，公園周邊人行道及景觀環境改善工程中，民雄鄉左岸公園將設置無障礙空間及周邊環境改造，核定二千八百五十餘萬元，是本次經費最高的工程；為維護學童上下學安全及校園景觀，東石鄉下楫國小、六腳鄉六美國小、水上鄉水上國小都將辦理通學步道改善工程。

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