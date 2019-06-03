〈台北都會〉《新北》新莊大拜拜連3天 首日「暗訪夜巡」

2019-06-03

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市新莊區年度宗教盛事、俗稱「新莊大拜拜」的文武大眾爺祭典，昨起一連三天在新莊地藏庵熱鬧舉行，昨天下午起先展開「暗訪夜巡」，今天上午再進行「日巡」，分三條路線在新莊區盛大遶境，廟方提供平安湯圓、炒麵、油飯等福食讓信眾吃平安，明（四）日舉行大眾爺祝壽祭典，開放民眾參加神尊過火儀式去霉運。

信眾逾數千人 遶行到半夜

昨天下午，大眾爺在官將首及神將的拱護下展開押煞除穢儀式，沿途發放超過一萬斤蓋有文武大眾老爺印信的鹹光餅，象徵去煞保平安，一路上鞭炮聲大作、鑼鼓喧天，參加「暗訪夜巡」的信眾多達數千人以上，隊伍綿延數公里，遶行新莊區直到半夜，非常熱鬧。

除穢去煞 今天「日巡」主幹道

新莊地藏庵主任委員林俊德說，農曆五月二日（國曆六月四日）是大眾爺的聖誕，廟方在每年農曆四月的最後一天至五月二日，一連三天舉行文武大眾爺祭典，昨天的「暗訪夜巡」以小巷弄為主，今天的「日巡」遶境新莊區主要幹道，分成頭前、中港、新莊三條路線，夜巡、日巡都是為地方除穢去煞，保佑四境安寧。

林俊德指出，「暗訪」、「日巡」開始前有獨特的「喊班」儀式，由地藏王菩薩的兩大護法增將軍、損將軍，為地藏王菩薩出巡時開道，象徵掃蕩妖魔鬼怪，今年各地超過四十家宮廟、數千人共襄盛舉，沿途的宮廟與信眾都擺設紅壇香案接駕。

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